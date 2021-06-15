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Пришла по распределению три года назад, а сейчас возглавляет лабораторию. Рассказываем историю врача в Воложине

15 июня 2021 15:20
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Новости Беларуси. Молодое пополнение ждут в Воложинской больнице. В 2021 году по распределению в учреждение придут 12 медработников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из них пять врачей, в том числе и узких направлений – педиатрии и гинекологии. Штат пополнят и семь специалистов среднего звена.

Какие условия предлагают для молодых кадров? Ответ в материале Ольги Шерсневой.

Пришла по распределению три года назад, а сейчас возглавляет лабораторию. Рассказываем историю врача в Воложине-1

Ольга Шерснева, корреспондент:
Для молодых специалистов в Воложинской больнице созданы все условия. При необходимости предоставляется жилье, а еще ежемесячно производятся доплаты. Кстати, каждый год штат больницы пополняется новыми специалистами, в том числе узкими.

Пришла по распределению три года назад, а сейчас возглавляет лабораторию. Рассказываем историю врача в Воложине-4

В Воложинскую больницу Наталья Дубинка пришла по распределению. Три года назад закончила Гомельский медицинский университет. Первые дни на новом месте вспоминает с теплом. Поначалу была закреплена за наставником и работала врачом-лаборантом, проявила себя и сегодня уже возглавляет лабораторию. Говорит, для профессионального роста здесь есть все условия.

Пришла по распределению три года назад, а сейчас возглавляет лабораторию. Рассказываем историю врача в Воложине-7

Наталья Дубинка, заведующая лабораторией Воложинской ЦРБ:
Современное оборудование позволяет расширять возможности исследований, показателей. Новое оборудование не требует таких физических усилий, как было раньше, поэтому это все очень интересно, познавательно. Очень нравится. В планах оставаться, потому что, в принципе, все устраивает здесь.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Государственная социальная политика # общество # Ольга Шерснёва # Наталья Дубинка # Фотофакт

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