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Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?

29 мая 2021 18:20
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Новости Беларуси. Возможность почувствовать себя спасателем представилась школьникам, студентам и молодым работникам предприятий Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-1

Молодежные отряды охраны правопорядка прошли специальные сборы, где соревновались на полосе препятствий, в знаниях основ безопасности и в пожарном кроссфите. Ведь совсем скоро они отправятся в «Летний патруль».

Галина Буро оценила степень подготовки.

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-4

На старт, внимание, марш!

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-7

Двое в лодке, не считая опасного груза. Именно его участникам предстояло извлечь из озера и доставить на берег. На все – считанные минуты. Выйти сухими из воды не получится.

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-10

Владислав Безмен, боец молодежного отряда охраны правопорядка ГРГУ имени Янки Купалы:
Удовольствие полное. Всегда хотел покупаться, но не получалось. Вот сейчас самое то. 
– Открыли сезон? 
– Да.

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-13

20 молодежных отрядов охраны правопорядка со всей Гродненской области боролись за звание «огнеборец». Силы отточили в пяти испытаниях. Закидывали на меткость спасательный конец Александрова, поджидал бойцов и пожарный кроссфит.

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-16

Кусок торчит, еще тяни. Еще давай, еще тяни!

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-19

Быстро надел «боевку» – заработал балл команде.

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-22

А вот полоса препятствий – это уже на выносливость. Проверено!  

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-25

Галина Буро, корреспондент:
Куртка, комбинезон, каска и краги (это такие перчатки). Так выглядит боевая одежда спасателя. Полная экипировка весит 40 килограммов, выдерживает температуру до 600 градусов по Цельсию. Испытание в такой «боевке» еще и психологическое.  

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-28

Тяжелая форма сковывает движения, а ведь еще надо бегать, прыгать и ползти.

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-31

Было только тяжело в трубе пролазить, слишком там узкое все.

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-34

Соревнования на профессиональной тренировочной площадке МЧС. Неслучайно бойцы МООП при поступлении в силовые структуры получают преимущество – рекомендацию от БРСМ.

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-37

Максим Лукуть, боец молодежного отряда охраны правопорядка СШ № 17 Лиды:
Для меня полезны такие соревнования, так как они подтягивают физическую форму, выносливость. И я решил или поступить в МЧС, или в военное училище.

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-40

Эти соревнования – своего рода разминка перед настоящим боевым заданием вместе с работниками МЧС, ОСВОД и лесного хозяйства.

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-43

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Они у нас участвуют в акциях «Зимний патруль», «Летний патруль». И несомненно, чтобы ребята были квалифицированными, могли оказать помощь тем, кто оказался в беде, их нужно учить.

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-46

Татьяна Ескевич, начальник центра пропаганды Гродненского управления МЧС:
Оно не только пригодится в жизни ребятам, но они смогут научить и членов своей семьи, и своих однокурсников.

Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?-49

И ведь оказать реальную помощь – не пустые слова. Примеров десятки. Из последнего – осенью в Дятловском районе выходец из молодежного отряда спас из воды рыбака, у которого перевернулась лодка. А значит, тренировки этого сбора тоже могут оправдать себя на деле.

# МЧС Беларуси # общество # Владислав Безмен # Галина Буро # Максим Лукуть # Анна Саросек # Татьяна Ескевич # Фотофакт

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