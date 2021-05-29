Испытание в «боёвке» ещё и психологическое. Что такое пожарный кроссфит и почему в нём участвуют школьники?

Новости Беларуси. Возможность почувствовать себя спасателем представилась школьникам, студентам и молодым работникам предприятий Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежные отряды охраны правопорядка прошли специальные сборы, где соревновались на полосе препятствий, в знаниях основ безопасности и в пожарном кроссфите. Ведь совсем скоро они отправятся в «Летний патруль». Галина Буро оценила степень подготовки.

На старт, внимание, марш!

Двое в лодке, не считая опасного груза. Именно его участникам предстояло извлечь из озера и доставить на берег. На все – считанные минуты. Выйти сухими из воды не получится.

Владислав Безмен, боец молодежного отряда охраны правопорядка ГРГУ имени Янки Купалы:

Удовольствие полное. Всегда хотел покупаться, но не получалось. Вот сейчас самое то.

– Открыли сезон?

– Да.

20 молодежных отрядов охраны правопорядка со всей Гродненской области боролись за звание «огнеборец». Силы отточили в пяти испытаниях. Закидывали на меткость спасательный конец Александрова, поджидал бойцов и пожарный кроссфит.

Кусок торчит, еще тяни. Еще давай, еще тяни!

Быстро надел «боевку» – заработал балл команде.

А вот полоса препятствий – это уже на выносливость. Проверено!

Галина Буро, корреспондент:

Куртка, комбинезон, каска и краги (это такие перчатки). Так выглядит боевая одежда спасателя. Полная экипировка весит 40 килограммов, выдерживает температуру до 600 градусов по Цельсию. Испытание в такой «боевке» еще и психологическое.

Тяжелая форма сковывает движения, а ведь еще надо бегать, прыгать и ползти.

Было только тяжело в трубе пролазить, слишком там узкое все.

Соревнования на профессиональной тренировочной площадке МЧС. Неслучайно бойцы МООП при поступлении в силовые структуры получают преимущество – рекомендацию от БРСМ.

Максим Лукуть, боец молодежного отряда охраны правопорядка СШ № 17 Лиды:

Для меня полезны такие соревнования, так как они подтягивают физическую форму, выносливость. И я решил или поступить в МЧС, или в военное училище.

Эти соревнования – своего рода разминка перед настоящим боевым заданием вместе с работниками МЧС, ОСВОД и лесного хозяйства.

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Они у нас участвуют в акциях «Зимний патруль», «Летний патруль». И несомненно, чтобы ребята были квалифицированными, могли оказать помощь тем, кто оказался в беде, их нужно учить.

Татьяна Ескевич, начальник центра пропаганды Гродненского управления МЧС:

Оно не только пригодится в жизни ребятам, но они смогут научить и членов своей семьи, и своих однокурсников.