«Посыл реконструкции – показать забытых героев». Военно-исторический фестиваль прошёл в Брестской крепости

Новости Беларуси. Военно-исторический фестиваль объединил патриотов в Брестской крепости. Шаг в историю совершили сотни участников автопробегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кульминацией дня стал настоящий бой. Реконструкторы воссоздали первые дни войны в легендарной цитадели.

Первыми на пути врага встали пограничники Брестской крепости, а следом своим долгом бороться счел каждый, кто оказался в тех стенах. На поле боя – солдаты Красной армии и вермахта. Это противостояние с живой точностью передают разрывы снарядов, подлинная боевая техника и, конечно же, сами люди. Реконструкторам удалось погрузить зрителей в атмосферу 1941 года. В день, когда война только началась на западных рубежах страны.

Алексей Коробущенко, учредитель историко-патриотического клуба военной реконструкции «Будем помнить» (Минск):

Цель этой военно-исторической реконструкции – показать, как в первые дни войны наши деды и прадеды, предки сдержали этот пресловутый немецкий блицкриг, как захватить, например, государство за две-три недели. Им это не удалось и за всю войну. Посыл этой реконструкции – показать забытых героев, которые безвестно пали на нашей земле. Земля Беларуси – она очень густо полита кровью наших соотечественников, ведь каждый третий белорус погиб в этой войне.

Из разных городов, с семьями или в одиночку, с друзьями или еще вчерашними незнакомцами – белорусов объединяет и зовет в путь уже не первый выходной день чувство преданности стране и ее истории, потомкам героев-победителей.

Елена Андрианова, жительница Минска:

Брест – это граница. Они первые приняли удар на себя. Удар всей этой фашистской машины. За последнее время, конечно, поднялся уровень патриотизма у нас в стране немеряно, когда появилась угроза для нашей страны, независимости. Угроза повторения того, что было у нас когда-то, конечно, народ это всколыхнуло и сподвигло.

София Свинобаева, жительница Минска:

Мы в Бресте ни разу не были. Это наш первый раз, мы приехали на реконструкцию боя. Мы уже проехали по городу – столько впечатлений! Это наша сила, которая в этом флаге есть, и надо гордиться своей страной – самой чистой, самой любимой.

Николай Свинобаев, житель Минска:

Они первыми защищали, приняли первый бой, который они, к сожалению, проиграли. Но все равно их подвиг остался в нашей памяти навсегда.

Никита Баранов, житель Мозыря:

Мне очень понравилось, захватывающе – очень интересно, по моему мнению. Все довольно реалистично. Меня впечатлила больше всего эта война и это мирное небо, которое нам подарили. Сберегли нас от немцев.