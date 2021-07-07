«Используя их опыт, потенциал и финансовые ресурсы». Беларусь совместно с Китаем построят больницу в Минской области

Новости Беларуси. Новый шаг в истории международных отношений Беларуси и Китая. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главный вектор соглашения – сфера здравоохранения. Благодаря новому проекту Миноблисполкома и китайской корпорации планируется построить хирургический корпус и современную инфекционную больницу. Предполагается, что последняя появится в Борисове.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Город Борисов, потому что там есть сегодня, скажем так, инфраструктура, есть специалисты, есть функционирующая инфекционная больница. Мы хотели, чтобы все-таки уже новая больница отвечала всем современным требованиям. Направлений у нас очень много, но мы определили для себя приоритеты на первоначальном этапе – это сфера здравоохранения. У наших китайских коллег большой опыт в строительстве объектов здравоохранения. И нам для Минской области два важных объекта необходимы – это строительство хирургического корпуса в областной больнице и современной инфекционной больницы на территории Минской области, используя их опыт, потенциал и финансовые ресурсы.

Ли Хайсинь, вице-президент Китайской корпорации инжиниринга САМСЕ:

Надеюсь, что наше сотрудничество будет способствовать улучшению жизни двух стран, укреплению дружбы народов и внесет вклад в развитие Минской области. Кстати, мы уже имеем хорошую базу сотрудничества. И я надеюсь, что у нас будет больше перспектив.