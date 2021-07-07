В первую очередь обустроят западную часть водохранилища. Как изменится зона отдыха в Вилейке?

Новости Беларуси. Зона отдыха республиканского значения появится в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект проинвестировало Министерство архитектуры.

Сейчас специалисты изучают местность – прибрежную территорию, рекреационные ресурсы и историческую информацию. По итогам будет разработан генплан зоны отдыха. Проект реализуют в два этапа. В первую очередь обустроят западную часть водохранилища. Сейчас она более посещаема, а инфраструктура тщательно проработана.

Евгений Жолнерович, начальник отдела архитектуры и строительства Вилейского райисполкома:

Вторая зона – это оставшиеся рекреационные ресурсы, плюс недостающие пути снабжения. Дороги, возможно, какие-то велодорожки, возможно, какие-то сети. Этот участок уже запроектирован на 2035 год, потому что он более обширный и имеет второстепенное значение. Проект в целом – это реализация огромных возможностей Вилейского водохранилища.