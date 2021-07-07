Прямой эфир

В первую очередь обустроят западную часть водохранилища. Как изменится зона отдыха в Вилейке?

07 июля 2021 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зона отдыха республиканского значения появится в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект проинвестировало Министерство архитектуры.

В первую очередь обустроят западную часть водохранилища. Как изменится зона отдыха в Вилейке?-1

Сейчас специалисты изучают местность – прибрежную территорию, рекреационные ресурсы и историческую информацию. По итогам будет разработан генплан зоны отдыха. Проект реализуют в два этапа. В первую очередь обустроят западную часть водохранилища. Сейчас она более посещаема, а инфраструктура тщательно проработана.

В первую очередь обустроят западную часть водохранилища. Как изменится зона отдыха в Вилейке?-4

Евгений Жолнерович, начальник отдела архитектуры и строительства Вилейского райисполкома:
Вторая зона – это оставшиеся рекреационные ресурсы, плюс недостающие пути снабжения. Дороги, возможно, какие-то велодорожки, возможно, какие-то сети. Этот участок уже запроектирован на 2035 год, потому что он более обширный и имеет второстепенное значение. Проект в целом – это реализация огромных возможностей Вилейского водохранилища.

В первую очередь обустроят западную часть водохранилища. Как изменится зона отдыха в Вилейке?-7

Вилейское водохранилище является самым крупным искусственным водоемом Беларуси. Общая площадь водной глади – более 64 квадратных километров. Сегодня водохранилище привлекает не только любителей пляжного отдыха, но и рыболовов.

# Водоемы Беларуси # общество # Евгений Жолнерович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пётр Миклашевич: Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон
07 июля 2021 10:33

Пётр Миклашевич: Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон

Известны имена около 540 тыс. из 3,3 млн. Как поисковые батальоны устанавливают личности жертв Великой Отечественной войны
07 июля 2021 09:48

Известны имена около 540 тыс. из 3,3 млн. Как поисковые батальоны устанавливают личности жертв Великой Отечественной войны

В апреле уже поздно. Когда нужно заказать путёвку, чтобы ребёнок уехал летом в лагерь?
07 июля 2021 09:31

В апреле уже поздно. Когда нужно заказать путёвку, чтобы ребёнок уехал летом в лагерь?