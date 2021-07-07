«Мы хотели бы перенять и опыт с вашей стороны». Грузинская делегация предложила сотрудничество Минскому метрополитену

Новости Беларуси. Новые форматы сотрудничества. В Минске с визитом делегация грузинской столицы. С заместителем мэра Тбилиси Ильей Элошвили встретился заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, сообщили в программе «Столичны подробности» на СТВ.

Гости уже посетили Минский метрополитен и вагоноремонтный завод. Впереди встреча на Минском тракторном. Среди важных направлений сотрудничества – транспорт. Так, грузинская сторона предложила сотрудникам столичного метрополитена поучаствовать в тендере на реконструкцию десяти действующих станций подземки Тбилиси. Проект затронет модернизацию интерьера и инфраструктуры.

Кроме того, руководство Тбилиси заинтересовано в подготовке машинистов поездов и обслуживающего персонала с созданием образовательных программ. В планах подписать соглашение о сотрудничестве Минского метрополитена и Тбилисской транспортной компании.