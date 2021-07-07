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«Мы хотели бы перенять и опыт с вашей стороны». Грузинская делегация предложила сотрудничество Минскому метрополитену

07 июля 2021 14:14
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Новости Беларуси. Новые форматы сотрудничества. В Минске с визитом делегация грузинской столицы. С заместителем мэра Тбилиси Ильей Элошвили встретился заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, сообщили в программе «Столичны подробности» на СТВ.

«Мы хотели бы перенять и опыт с вашей стороны». Грузинская делегация предложила сотрудничество Минскому метрополитену-1

Гости уже посетили Минский метрополитен и вагоноремонтный завод. Впереди встреча на Минском тракторном. Среди важных направлений сотрудничества – транспорт. Так, грузинская сторона предложила сотрудникам столичного метрополитена поучаствовать в тендере на реконструкцию десяти действующих станций подземки Тбилиси. Проект затронет модернизацию интерьера и инфраструктуры.

Кроме того, руководство Тбилиси заинтересовано в подготовке машинистов поездов и обслуживающего персонала с созданием образовательных программ. В планах подписать соглашение о сотрудничестве Минского метрополитена и Тбилисской транспортной компании.

«Мы хотели бы перенять и опыт с вашей стороны». Грузинская делегация предложила сотрудничество Минскому метрополитену-4

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Грузинская сторона очень заинтересована в сотрудничестве с Минском по транспортному направлению. Они оценивают наш опыт и хотели бы, чтобы мы во многом делились, чтобы они развивали собственную инфраструктуру. Поэтому сегодня во время визита мы обсудили механизмы. Надеюсь, в ближайшее время начнем реализацию.

«Мы хотели бы перенять и опыт с вашей стороны». Грузинская делегация предложила сотрудничество Минскому метрополитену-7

Илья Элошвили, заместитель мэра Тбилиси (Грузия):
Минский метрополитен – это уникальная система управления. Мы хотели бы перенять и опыт с вашей стороны, и обменяться нашим опытом, проводить тренинги для наших сотрудников и по безопасности, и по техническому управлению метрополитеном.

«Мы хотели бы перенять и опыт с вашей стороны». Грузинская делегация предложила сотрудничество Минскому метрополитену-10

Кстати, в Минске в 2021 году могут возобновить проведение фестиваля «Тбилисоба», который в 2020-м не удалось провести из-за пандемии, но полюбился минчанам. Прорабатывается вопрос о проведении Дня Тбилиси в Верхнем городе.

# Беларусь-Грузия # общество # Александр Дорохович # Илья Элошвили # Фотофакт

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