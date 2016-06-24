Использовать гражданские дроны в Беларуси станет проще

Новости Беларуси. Использовать гражданские авиадроны в Беларуси станет проще. На заседании нижней палаты Парламента рассмотрели в первом чтении законопроект, который изменяет подходы к разрешению полетов. Нюансы, которые связаны с безопасностью при запуске летательных аппаратов полностью учтены.

При фото- и видеосъемке с высоты в некоторых случаях потребуется разрешение. Это касается запуска дронов над военными объектами и в столице. Есть и объекты, которые снимать вовсе запрещено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Береснева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

На практике упрощается использование авиамоделей в воздушном пространстве. Не надо будет регистрировать, то есть все будет гораздо проще. И после того, как будут приняты соответствующие поправки в законопроект, это уже будет регламентироваться не Воздушным кодексом Республики Беларусь (использование авиамоделей в воздушном пространстве Республики Беларусь гражданами и юридическими лицами), а в последующем правилами Совета министров Республики Беларусь, которые сейчас разрабатываются.