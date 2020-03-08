Новости по тегу #Елена Береснева

Последние годы для немецкой прессы Беларусь ассоциировалась только со словом «последний диктатор», как будто не существует 10 миллионов белорусов с красивой природой, миром, можно ходить везде ночью, чего нельзя сделать в той же Германии. Но об этом не пишут, естественно. Но в последнее время кое-что изменилось. Одна из причин - это нормандская четверка. Мне кажется, многие поняли, что нельзя со своим уставом идти в чужую страну.
11 октября 2026 09:55
11 октября 2026 09:48
11 октября 2026 09:11
11 октября 2026 09:00
11 октября 2026 08:43
11 октября 2026 08:36
11 октября 2026 08:31
11 октября 2026 08:19