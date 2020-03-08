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Новости по тегу #Елена Береснева

Победительница забега Beauty Run 2020: «Довольно сильная конкуренция. Организация замечательная»
08 марта 2020 13:23

Победительница забега Beauty Run 2020: «Довольно сильная конкуренция. Организация замечательная»

Депутаты местных Советов: «Открытый разговор»
02 марта 2018 15:19

Депутаты местных Советов: «Открытый разговор»

Использовать гражданские дроны в Беларуси станет проще
24 июня 2016 13:10

Использовать гражданские дроны в Беларуси станет проще

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 17 апреля: ужесточение антитабачных мер
18 апреля 2016 09:04

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 17 апреля: ужесточение антитабачных мер

Итоги визита Александра Лукашенко в Нью-Йорк: мнения международных экспертов и прессы
30 сентября 2015 17:19

Итоги визита Александра Лукашенко в Нью-Йорк: мнения международных экспертов и прессы

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 30 августа: существует ли «независимая журналистика»?
31 августа 2015 07:34

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 30 августа: существует ли «независимая журналистика»?