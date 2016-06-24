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Белорусы смогут получить паспорт за 7 дней – срок выдачи хотят сократить

24 июня 2016 13:08
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Новости Беларуси. Рассмотрели 24 июня депутаты изменения в законы, которые касаются административных процедур. Сейчас идет работа над проектом указа, который упростит процедуру получения паспорта. Сроки выдачи документа сократятся с 15 дней в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:
Упрощение затронет также и несколько иных процедур. Таких, как выдача справки о состоянии здоровья. Для чего потребуется меньшее количество документов. И для получения некоторых социальных пособий.

Подробности здесь.

# общество # Государственная социальная политика # Олег Слижевский

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