Белорусы смогут получить паспорт за 7 дней – срок выдачи хотят сократить

Новости Беларуси. Рассмотрели 24 июня депутаты изменения в законы, которые касаются административных процедур. Сейчас идет работа над проектом указа, который упростит процедуру получения паспорта. Сроки выдачи документа сократятся с 15 дней в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:

Упрощение затронет также и несколько иных процедур. Таких, как выдача справки о состоянии здоровья. Для чего потребуется меньшее количество документов. И для получения некоторых социальных пособий.