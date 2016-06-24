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Гродненский государственный университет имени Я.Купалы: практика в период всего обучения

24 июня 2016 10:43
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Выявить, раскрыть и реализовать потенциал студента в пространстве межкультурного диалога. Так звучит миссия Гродненского государственного университета имени Я. Купалы. Множество ноу-хау в сфере образования принадлежит именно этому ВУЗу. Здесь впервые сделали форму – практико-ориентированное обучение.

Благодаря тому, что образование в этом университете практико-ориентированное, студенты с первых курсов получают возможность на практике ознакомиться с будущей профессией.

Практика в период всего обучения даёт возможность Гродненскому университету выпускать подготовленных специалистов.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Фотофакт # Образование # Андрей Король # Светлана Кострица

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