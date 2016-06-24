Около 400 выпускников Академии МВД Беларуси 24 июня получили дипломы

Новости Беларуси. На площади Государственного флага в Минске 24 июня вручали дипломы выпускникам Академии МВД. Около 400 молодых лейтенантов теперь продолжат службу в новом статусе. Многие офицеры уже работают в управлениях МВД, Следственном комитете, Комитете госконтроля и пограничной службе.

Сегодня в строю криминалисты, участковые, оперативники и эксперты по финансовым преступлениям. Есть и те, кто поступил на службу в российскую полицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тимофей Ступень, выпускник Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Это очень волнительный для меня шаг. Мы долго шли с ребятами к этому. Я сам эксперт-криминалист, очень серьезная профессия, и поэтому я готов, признателен очень и Академии за полученные знания, и признателен офицерам, которые помогали нам.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы ожидаем как минимум того, что они станут настоящими офицерами не просто получив погоны и звездочки, а еще и своей службой, служением своим доказав то, что они выбрали правильно свой жизненный путь – служение государству. Во всяком случае сегодня Академия Министерства внутренних дел все сделала для того, чтобы они таковыми стали.