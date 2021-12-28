Использовали лайм, мандарины, палочки корицы. Украшаем ёлку в экостиле

Кристина Королева, декоратор:

Ваша елка не украшена к Новому году? Вот вам одна из идей, как ее можно задекорировать. Это использование экостиля, который набирает большую популярность в настоящее время. Если у вас есть маленькие дети, то вы можете приготовить новогодние игрушки вместе с ними. Одним из вариантов может быть гирлянда из кружочков лимона, лайма, засушенных фруктов. Мы можем приобрести эти сухоцветы во флористических магазинах, а также можем приготовить их в домашних условиях – запечь в духовой печи. Чтобы сделать такую гирлянду, нам необходима бечевка, толстая игла и засушенные фрукты (лимон, лайм, мандаринки).

Кристина Королева:

Нанизываем по порядку наши засушенные лаймы, можем добавить для яркости апельсинку. Чтобы внутренняя часть не обломалась, аккуратно стягиваем вниз. Постепенно вначале первую, затем вторую. Теперь можем добавить большой лайм для разнообразия нашей гирлянды. Вот наша гирлянда готова, мы ее сделали нужного размера. Теперь обрезаем лишнюю бечевку. Привязываем бечевку к веточке елки. Мы зафиксировали гирлянду на елке, добавим немного новогодних игрушек. Это может быть хлопок, палочки корицы. Мы можем привязать на бечевку, а можем использовать красивую ленточку.