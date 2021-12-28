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Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линии Сталина»

28 декабря 2021 06:51
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Новости Беларуси. Равнение на Деда Мороза. На территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» открылась резиденция зимнего волшебника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линии Сталина»-1

Но попасть к нему не так просто. Нужно пострелять из пневматической винтовки, походить на командных лыжах, изучить вооружение солдат.

Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линии Сталина»-4

Еще можно сфотографироваться в тематической фотозоне и поучаствовать в интерактивных конкурсах.  

Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линии Сталина»-7

Мирного неба над головой, достатка в доме, здоровья, чтобы жизнь радовала, чтобы дети росли, чтобы приезжали к Дедушке Морозу, радовали его стишками, можно даже песнями, танцами. Дедушка Мороз рад всему.  

Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линии Сталина»-10

По традиции генерал Дед Мороз продолжит собирать пожелания всех посетителей на будущий год в «капсуле желаний» из старой артиллерийской гильзы.  

# Новый год # общество # Илона Волынец # Фотофакт

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