Проверять зубы нужно с 6 месяцев. Как подготовить ребёнка к посещению стоматолога?

Стоит ли готовить ребенка к посещению стоматолога? Вопрос очень актуальный. Первый прием может определить отношение вашего малыша к врачам на всю жизнь, ведь как известно – все страхи из нашего детства. Как же правильно настроить маленького пациента?

Надежда Пацкевич, детский стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Врачи-стоматологи рекомендуют посещать нас с 6-месячного возраста, чтобы определиться, есть ли какие-то нарушения в прорезывании зубов. Дальнейшее – при отсутствии каких-либо жалоб у ребеночка и родителей желательно посещение раз в полгода. Существует распространенный миф по поводу того, что молочные зубы лечить не надо, это ошибочное решение родителей, которые считают, что их не стоит трогать. Молочные зубы плотно связаны с постоянными зубами. При возникновении инфекции на корнях молочных зубов, она распространяется на ваши постоянные зубы. Таким образом может произойти гибель зачатка.

До первого визита можно всей семьей поиграть в «стоматолога», осмотреть и полечить зубы любимым игрушкам, показать, как правильно входить в кабинет, садиться в кресло, открывать рот, чтобы доктор смог осмотреть зубы. Надежда Пацкевич:

Дома необходимо с ребенком общаться, разговаривать на тему того, что вы пойдете к доктору, доктор посмотрит зубки. Рассказать, как это будет происходить. Не надо использовать такие слова, как «будет больно». Если будет производиться анестезия, нельзя говорить слово «укол». Мы рекомендуем посетить врача с целью ознакомления, чтобы ребенка привели на прием, покатали в кресле, почистили зубы щеткой с пастой. Рассказали, сколько зубов у него может быть, сколько зубов у него будет постоянных, как их надо чистить, как за ними надо ухаживать, что необходимо кушать, что необходимо делать, чтобы его зубки в последствии не беспокоили и не нуждались в лечении.

На приеме у специалиста ребенок должен быть сытым. Однако если вы знаете, что у малыша есть рвотный рефлекс, накормить его нужно за два часа до приема.

Надежда Пацкевич:

Существуют различные способы отвлечения. Например, просмотр мультиков во время приема или прослушивание музыкальных композиций. Некоторые родители приносят с собой планшеты и телефоны, показывают любимый мультик ребенку. Если есть возможность у врача-стоматолога, то он тоже может включить любимый мультик, чтобы ребенок немного отвлекался от манипуляций, которые ему производят.