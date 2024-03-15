Исполнилось 60 лет со дня основания БГУИР
Новости Беларуси. 40 специальностей, сотни тысяч выпускников. Кадры для технической отрасли вот уже 60 лет готовит БГУИР. В далеком 1964 году вуз принял первых студентов. Тогда это был Минский радиотехнический институт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже через пару лет изобретения учащихся стали лучшими на всесоюзных общественных смотрах. Быть в тренде технологий стараются и сегодня. Не просто изучают основы науки – ведут разработки в области ультразвуковых и плазменных технологий, микроэлектроники и радиолокации, многие из них потом внедряются в производство. Теперь у учащихся еще больше возможностей для реализации научных идей. К юбилейной дате в БГУИРе открыли научно-образовательный центр. Здесь разместилась и выставка технических ноу-хау. В планах – разработка технологий для производства электроники нового поколения.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Сегодня мы отмечаем 60-летие со дня создания Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Как любое учреждение высшего образования – самое главное требование, которое сегодня предъявляется, – это подготовка высококвалифицированных кадров для нашей экономики. БГУИР с этой задачей справляется на самую высочайшую оценку.
Вадим Богуш, ректор БГУИР:
Что касается самой концепции и замысла центра, то она состоит из нескольких компонентов. Есть часть презентационная, публичная. Как раз в таком мини-выставочном помещении мы сейчас находимся. В целом центр представляет собой комплекс научно-исследовательских и учебных лабораторий.
Сегодня в стенах университета обучаются свыше 16 тысяч студентов. Развивается международное сотрудничество. Это совместные проекты с вузами Китая и стран СНГ. Сегодня БГУИР – флагман белорусского образования в сфере информационных технологий и крупный научный центр с современной лабораторной базой и разветвленной инфраструктурой. Это позволяет не только готовить высококвалифицированных специалистов, но и вносить весомый вклад в развитие промышленности страны.