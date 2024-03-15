Может ли человек управлять климатом? Ответил академик НАН

«Год без лета» послужил одной из основ для разработки теории о ядерной зиме: с климатом планеты может повториться что-то подобное, если произойдет большой выброс пепла и сажи в атмосферу после ядерных взрывов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Впрочем, кое-где специалисты работают над управлением природных явлений. И это страшно.

Владимир Логинов, главный научный сотрудник Центра климатических исследований, академик НАН Беларуси: Если дать человеку в руки управление погодой, то не надо никакой ядерной войны, ничего не надо. В свое время, сейчас это можно говорить, у нас в Главной физической обсерватории была закрытая тема, мы исследовали возможность направления мощных циклонов, ураганов на территорию противника. Тогда ведь не надо никакого оружия. Они будут бороться с последствиями ураганной деятельности. К счастью, ничего не получилось. Допустим, на территорию США приходит в год 30 ураганов, но сделать, чтобы было, допустим, 60. Никакая экономика не выдержит это все.

К счастью, у человечества пока нет возможности управлять природой в глобальных масштабах. Судите сами: мощность среднего циклона равна приблизительно мощности тысячи блоков атомных электростанций. Попробуй обуздай эту силу! Впрочем, некоторые природные явления человек корректировать все же умеет.

Владимир Логинов:

Давно этим занимаются, облака могут рассеять, туманы. Это возможно.