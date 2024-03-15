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В Беларуси сильные ветра. Вот почему это опасно

15 марта 2024 20:40
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Ученые проанализировали подробные характеристики тайфунов-ураганов за последние 40 лет и подтвердили: их стало больше, они стали суровее. Более того, наблюдается четкая прогрессия: мощность стихии усиливается на 8 % каждое десятилетие. Не обошла стороной эта тенденция и Беларусь, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

В Беларуси сильные ветра. Вот почему это опасно-1

Иван Русских, заведующий лабораторией Республиканского центра экологии и краеведения:
Я уверен, что многие люди заметили, что у нас периодически стали возникать сильные ветра. Эти ветра вызывают большие неприятности: повреждения крыш, строений, инженерных коммуникаций. Но это опасно и с точки зрения биологии. Ветра вызывают ветровалы деревьев в лесах. Это большая проблема.

В Беларуси сильные ветра. Вот почему это опасно-4

Сергей Лысенко, директор Института природопользования НАН Беларуси:
За короткий период времени в Беларуси летняя температура увеличилась на 2 градуса, зимняя – на 3,3 градуса. Это очень высокий рост температуры. В результате появились новые агроклиматические зоны.

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# Природные явления # общество

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