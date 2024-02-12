Прямой эфир

«Исполнили свой воинский долг». Ветеранов Афганской войны наградили юбилейными медалями в Минске

12 февраля 2024 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уже на этой неделе исполнится 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В каждом районе столицы в эти дни проходят торжественные встречи и тематические мероприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Исполнили свой воинский долг». Ветеранов Афганской войны наградили юбилейными медалями в Минске-1

Так, в 8-й гимназии юбилейные медали вручили тем, кто прошел Афганскую войну. Это полсотни ветеранов из Советского района. К слову, среди награжденных немало женщин. Они оказывали медицинскую помощь раненым, помогали обустроить быт в военных условиях. Всего в Советском районе проживают около 150 ветеранов Афганской войны. Каждому при необходимости оказывается социальная помощь.

«Исполнили свой воинский долг». Ветеранов Афганской войны наградили юбилейными медалями в Минске-4

Александр Троянов, ветеран войны в Афганистане:
С каждым годом людей становится меньше. Скорбно. Вспоминается всегда это с чувством тоски. Приятно, когда о тебе помнят. Это волнительно, потому что пройден определенный этап жизни.

«Исполнили свой воинский долг». Ветеранов Афганской войны наградили юбилейными медалями в Минске-7

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:
Люди, которые воевали в Афганистане, исполнили до конца свой воинский долг. И они знают, что такое воинская честь и ответственность за судьбу своего государства, своей Родины. Поэтому наше молодое, подрастающее поколение должно понимать и знать в лицо тех людей, которые действительно защитили границы Советского Союза.

«Исполнили свой воинский долг». Ветеранов Афганской войны наградили юбилейными медалями в Минске-10

Продолжил встречу праздничный концерт. Тематические творческие номера для всех собравшихся подготовили гимназисты.

# Госнаграды # общество # Наталья Ананич

Другие новости рубрики

Все новости
Около 6 тысяч младшеклассников Минска пройдут оздоровление во время дополнительных каникул
12 февраля 2024 17:19

Около 6 тысяч младшеклассников Минска пройдут оздоровление во время дополнительных каникул

В Минске в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию не менее 650 тысяч кв. м жилья
12 февраля 2024 17:19

В Минске в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию не менее 650 тысяч кв. м жилья

Гендиректор «Брестоблдорстрой» поделился планами по ремонту дорог Брестской области в 2024-м
12 февраля 2024 17:04

Гендиректор «Брестоблдорстрой» поделился планами по ремонту дорог Брестской области в 2024-м