Около 6 тысяч младшеклассников Минска пройдут оздоровление во время дополнительных каникул

Новости Беларуси. Около 6 тысяч столичных младшеклассников пройдут оздоровление на дополнительных каникулах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Отдыхать ученики 1-х и 2-х классов будут всю следующую неделю – с 19 по 25 февраля.

В школах для ребят откроют дневные лагеря. Они будут работать на протяжении шести дней. В этот период организованы различные кружки по интересам. Внимание уделят развлекательным программам и формированию здорового образа жизни. Запланировано также немало увлекательных экскурсий, а также посещение культурно-зрелищных мероприятий.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Школьные лагеря предполагают трехразовое сбалансированное питание для каждого ребенка: завтрак, обед и полдник. Поэтому думаю, что наши дети будут организованы и накормлены. Школьные лагеря – это хорошая возможность для того, чтобы ребята были под присмотром, были организованы. Стоимость путевки в оздоровительном лагере крайне доступная – чуть более 8 рублей родители должны будут оплатить за пребывание ребенка в лагере.

Уже началась работа и по подготовке к летней оздоровительной кампании. Планируется, что за теплый сезон лагеря примут до 400 тысяч детей.