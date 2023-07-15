Историк из России рассказал, что общего в архитектуре Витебска и Смоленска

Два уникальных сооружения – символы городов. Крупнейшая кирпичная крепость мира, построенная на рубеже XVI-XVII веков в Смоленске, стала памятником военной истории. Сохранившееся в Витебске подлинное здание ратуши ныне является символом одного из древнейших городов Беларуси.

Демьян Валуев, главный научный сотрудник государственного музея «Смоленская крепость»:

У нас возникла идея, собственно говоря, зарифмовать эту историю. Два уникальных объекта, потому что, на самом деле, в нашей истории очень много общего, очень много пересечений, несмотря на то, что мы периодически то были в составе единого государства, то оказывались по разные стороны границ. Но есть что-то, что нас соединяет. Это общая история и общие культурные корни.

И так уж случилось, что в Смоленске сохранилась крепостная стена, построенная по царскому указу. В Витебске тоже была своя крепостная стена, построенная еще по указам великих князей литовских, но в Витебске крепостная стена не сохранилась. А с другой стороны, в Смоленске существовала своя ратуша, потому что Смоленск, когда оказался на четыре десятилетия под властью Речи Посполитой, получил Магдебургское право и, соответственно, ратушу. Но в Смоленске здание ратуши и самоуправление ратушное сохранилось даже тогда, когда царь Алексей Михайлович вернул Смоленск под власть Москвы. А потом это получило новый толчок к развитию при Екатерине II. Но так уж получилось в силу обстоятельств, что в Смоленске не сохранилась ратуша. И теперь в Смоленске есть стена, но нет ратуши, а Витебске есть ратуша, но нет крепостной стены.

Оксана Исаченко, заместитель директора музея:

И на этом, я думаю, наше сотрудничество не закончится, оно будет продолжаться, просто в более масштабном варианте.