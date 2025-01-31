В Минске началась реконструкция очистной станции

Масштабный проект. Президент поставил задачу провести реконструкцию очистных сооружений. В Минске уже ведется работа в этом направлении, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты приступили к реконструкции Минской очистной станции. Это глобальное сооружение. Его площадь – 80 гектаров. Станция принимает примерно такой же объем воды, который подается из скважин – 400-450 тыс. куб. м. После очистки жидкость попадает в Свислочь. Проект масштабный. Он будет реализован в пять этапов. Сейчас первая очередь – на стадии реализации: получено заключение экспертизы, выбран подрядчик, ведется реконструкция.