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В Минске началась реконструкция очистной станции

31 января 2025 19:36
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Масштабный проект. Президент поставил задачу провести реконструкцию очистных сооружений. В Минске уже ведется работа в этом направлении, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты приступили к реконструкции Минской очистной станции. Это глобальное сооружение. Его площадь – 80 гектаров. Станция принимает примерно такой же объем воды, который подается из скважин – 400-450 тыс. куб. м. После очистки жидкость попадает в Свислочь. Проект масштабный. Он будет реализован в пять этапов. Сейчас первая очередь – на стадии реализации: получено заключение экспертизы, выбран подрядчик, ведется реконструкция.

В Минске началась реконструкция очистной станции-2

Кирилл Антонов, заместитель директора по строительству УП «Минскводоканал»:
Приступили к работам мы в сентябре 2024 года. Приступили к работам по первой очереди строительства, которая предполагает реконструкцию сооружений механической очистки. Это решетки, первичные отстойники, песколовки. Работы будут вестись по всему комплексу сооружений, планируется завершить их в 2028 году. 

Оставшиеся очереди включают сооружения биологической очистки, комплексы по сбраживанию и сжиганию осадка. Это позволит модернизировать станцию, повысив ее эффективность и экологическую безопасность. Проект направлен на улучшение качества очистки сточных вод и снижение нагрузки на окружающую среду.

# Кирилл Антонов # Ремонт и капремонт в Беларуси

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