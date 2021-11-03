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Искусственный интеллект и LED-технологии. Кочанова провела совещание по холдингу «Горизонт»

03 ноября 2021 18:31
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Новости Беларуси. Искусственный интеллект и LED-технологии. Наталья Кочанова провела совещание по развитию производственных территорий холдинга «Горизонт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Искусственный интеллект и LED-технологии. Кочанова провела совещание по холдингу «Горизонт»-1

В центре внимания – создание инновационного производства. Напомним, концепцию одобрил глава государства. Проект особенно важен для нашей страны. Поэтому акцент не на том, что уже сделано, а что еще предстоит. Воплощение концепции в жизнь позволит создать уникальную территорию передовых технологий, инновационно-производственный «NeoПарк» и, конечно, новые рабочие места. Все мероприятия планируют осуществить в ближайшие годы.  

Искусственный интеллект и LED-технологии. Кочанова провела совещание по холдингу «Горизонт»-4

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:
Речь идет о создании инновационного производства. Мы его назвали Инновационный парк «NeoПарк», который будет размещать инновационные производства и, естественно, изготавливать там изделия, которые используются для сегодняшней жизни или будут использоваться, инновационные. Первая разработка, которую мы сейчас делаем, это умное управление электричеством. Можно просто сказать, это инновационная умная розетка. Она будет состоять из комплекса наборных функций, собственно, лего, которое может и давать электричество, и управлять электричеством, и возможности акустики, то есть динамиков. Управляться будет по программе. Мы сегодня видим, что достаточно востребовано, имеем первый заказ.  

Искусственный интеллект и LED-технологии. Кочанова провела совещание по холдингу «Горизонт»-7

«Горизонт» выпускает порядка 300 моделей продукции. При этом каждые полгода линейки обновляются. Рост объемов экспорта в 2021 году к прошлому составил 60 %. Продукция «Горизонта» остается востребованной и, что важно, доступной для потребителя. При этом ничуть не уступает зарубежным аналогам.  

# Предприятия Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Юрий Предко # Фотофакт

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