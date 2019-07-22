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Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи

22 июля 2019 19:59
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Новости Беларуси. В Браславском районе обнаружили место, откуда берет начало история геодезии Российской империи. По сути – половины земного шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлен так называемый базисный пункт был в 1817 году под землей на глубине около метра. Он и стал основой для создания современной науки геодезии, благодаря которой сегодня возводятся дома, строятся дороги и даже запускаются спутники.

Свидетелем исторического события стала корреспондент Анастасия Аласания.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи-1

Наполеоновские войны четко показали всему миру, что ни одну военную кампанию выиграть невозможно, не имея точных топографических карт.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи-4

Несоответствие рельефа на карте и местности в 1812-м едва не обернулось крахом для Российской империи. Работу над ошибками спустя четыре года поручили сделать военному геодезисту Карлу Теннеру.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи-7

Владимир Мкртычян, доцент кафедры геодезии и аэротехнических геотехнологий БНТУ:
Была поставлена задача: начать развитие геодезической сети с западных рубежей Российской империи. Все-таки отсюда угрозы было больше. И решили заниматься здесь. Если бы не эта точка, у нас не было бы ни спутниковых технологий, ни спутниковой навигации. Благодаря геодезическим сетям мы геодезию привнесли в космическое пространство.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи-10

Геодезическая карта похожа на пазл. Состоит он из множества треугольников со сторонами по 20-30 километров. На вершинах – точки или так называемые базисные пункты. В поле под Дрисвятами такая, первая в истории геодезии, казалось, была безвозвратно утеряна.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи-13

Вот с этого перекрестия, с этой точки все и началось.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи-16

Андрей Гаев, председатель Госкомимущества:
Эта точка получена была по результатам высокоточных современных измерений. Были найдены «ключи» – стартовые координаты, бумажные, от которых, построив модель, удалось получить эту координату. И мы вышли в результате на это место. Работы по тому, чтобы ее отыскать, велись, наверное, около 20 лет в целом.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи-19

Базисный пункт под Дрисвятами, по сути, стал фундаментом для изучения и развития этой науки не только в Российской империи, но и в десятке современных европейских стран.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи-22

Анастасия Аласания, корреспондент:
Вторую вершину своеобразного геодезического треугольника искать будут под Видзами. Это будет сделать проще, поскольку координаты первой мы получили со спутника. Третья находится в Литве. Информацию о ней в ближайшее время передадут коллегам.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи-25

Сергей Забагонский, директор РУП «Белгеодезия»:
Закрепление по-разному происходило. Где-то была каменная кладка, где-то кирпичи, где-то монолиты каменные вытесывали. Где-то мы даже находили пункты – остатки бревен больших деревянных.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи-28

Можно считать, что на основе координат найденного сегодня базисного пункта и построили единственный рукотворный меридиан в мире – дугу Струве. А благодаря ей сделали вывод о том, что земля имеет форму эллипсоида.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Владимир Мкртычян # Андрей Гаев # Анастасия Аласания # Сергей Забагонский # Фотофакт

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