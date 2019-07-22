Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи

Новости Беларуси. В Браславском районе обнаружили место, откуда берет начало история геодезии Российской империи. По сути – половины земного шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Установлен так называемый базисный пункт был в 1817 году под землей на глубине около метра. Он и стал основой для создания современной науки геодезии, благодаря которой сегодня возводятся дома, строятся дороги и даже запускаются спутники. Свидетелем исторического события стала корреспондент Анастасия Аласания.

Наполеоновские войны четко показали всему миру, что ни одну военную кампанию выиграть невозможно, не имея точных топографических карт.

Несоответствие рельефа на карте и местности в 1812-м едва не обернулось крахом для Российской империи. Работу над ошибками спустя четыре года поручили сделать военному геодезисту Карлу Теннеру.

Владимир Мкртычян, доцент кафедры геодезии и аэротехнических геотехнологий БНТУ:

Была поставлена задача: начать развитие геодезической сети с западных рубежей Российской империи. Все-таки отсюда угрозы было больше. И решили заниматься здесь. Если бы не эта точка, у нас не было бы ни спутниковых технологий, ни спутниковой навигации. Благодаря геодезическим сетям мы геодезию привнесли в космическое пространство.

Геодезическая карта похожа на пазл. Состоит он из множества треугольников со сторонами по 20-30 километров. На вершинах – точки или так называемые базисные пункты. В поле под Дрисвятами такая, первая в истории геодезии, казалось, была безвозвратно утеряна.

Вот с этого перекрестия, с этой точки все и началось.

Андрей Гаев, председатель Госкомимущества:

Эта точка получена была по результатам высокоточных современных измерений. Были найдены «ключи» – стартовые координаты, бумажные, от которых, построив модель, удалось получить эту координату. И мы вышли в результате на это место. Работы по тому, чтобы ее отыскать, велись, наверное, около 20 лет в целом.

Базисный пункт под Дрисвятами, по сути, стал фундаментом для изучения и развития этой науки не только в Российской империи, но и в десятке современных европейских стран.

Анастасия Аласания, корреспондент:

Вторую вершину своеобразного геодезического треугольника искать будут под Видзами. Это будет сделать проще, поскольку координаты первой мы получили со спутника. Третья находится в Литве. Информацию о ней в ближайшее время передадут коллегам.

Сергей Забагонский, директор РУП «Белгеодезия»:

Закрепление по-разному происходило. Где-то была каменная кладка, где-то кирпичи, где-то монолиты каменные вытесывали. Где-то мы даже находили пункты – остатки бревен больших деревянных.