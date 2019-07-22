В Гомеле создают «зелёную карту» парков и скверов. Горожане могут высказывать своё мнение

Новости Беларуси. Гомель решил вернуть себе звание самого зеленого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аллеи каштанов и городские парки когда-то были лицом областного центра, но в начале XXI века зелени на улицах стало гораздо меньше. Об этом говорят проведенные обследования. Даже в самом «зеленом» Центральном районе Гомеля озелененных территорий в три раза меньше нормы: всего 9,5 квадратных метров вместо положенных 27.

Первый шаг на пути к исправлению – создание «зеленой карты города», официального документа, учитывающего все парки и скверы областного центра.

Елена Павлова, начальник отдела охраны окружающей среды УП «БелНИИ Градостроительства»:

Думаю, работа важна, потому что по законодательству схема будет висеть на сайте исполкома. Любой горожанин сможет посмотреть, что происходит с озелененными территориями – парками, скверами, бульварами – в его городе, высказывать свое мнение, контролировать ту ситуацию и то развитие, которое происходит. Я думаю, что это только первые шаги по созданию зеленой инфраструктуры.

Денис Кобрусев, эколог:

Все зеленые территории, которые туда войдут в составе парка либо сквера, получат охранный статус. Сегодня в Гомеле вообще нет какого-то перечня парков, скверов с обслуживающими организациями, расчетом рекреационных нагрузок, к которым можно обращаться. Вот эти бардак, можно сказать бесхозность… У каждой территории будет свой хозяин, который будет за нее отвечать.