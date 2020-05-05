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Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных

05 мая 2020 12:05
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Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных. Что было в ней написано, узнали в программе «Большой город».

Ирина Василькович, заведующая отделом Национальной библиотеки Беларуси:
Здравствуйте, уважаемая мамаша, первым долгом своего письма спешу вам сообщить о том, что я в настоящее время в плену у германца в городе Минске. Жизнь проходит в очень плохих условиях, но надеюсь, останусь жив. Целую вас, Павлик. Город Ростов, улица Энгельса №2, Татаркиной Е.Е.

Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных-1

Эта весточка из минского лагеря для военнопленных от советского солдата написана ручкой на страницах «Земледельческого журнала» 1824 года. Ее обнаружили при подготовке новой экспозиции.

Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных-4

Ирина Василькович:
Сейчас Национальная библиотека отправила запрос, чтобы попробовать найти родственников автора вот этого письма.

# Великая Отечественная война # общество # Ирина Василькович # Оксана Семашко # Роман Мотульский # Фотофакт # История

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