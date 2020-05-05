Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных. Что было в ней написано, узнали в программе «Большой город».

Ирина Василькович, заведующая отделом Национальной библиотеки Беларуси:

Здравствуйте, уважаемая мамаша, первым долгом своего письма спешу вам сообщить о том, что я в настоящее время в плену у германца в городе Минске. Жизнь проходит в очень плохих условиях, но надеюсь, останусь жив. Целую вас, Павлик. Город Ростов, улица Энгельса №2, Татаркиной Е.Е.