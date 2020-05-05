Президенту Беларуси показали электробус производства МАЗ

Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль»

Главе государства показали электробус производства Минского автозавода. Александр Лукашенко поручил к маю 2021 года собрать 12 машин, по две для каждой области. Президенту также показали ряд других отечественных разработок и систем – от электроколясок, велосипедов до легковых, грузовых электроавтомобилей, беспилотников и квадрокоптеров. Напомним, в настоящее время рабочая группа создает госпрограмму «Развитие электротранспорта» на 2021-2025 годы.