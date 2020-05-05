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Президенту Беларуси показали электробус производства МАЗ

05 мая 2020 11:56
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Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президенту Беларуси показали электробус производства МАЗ-1

Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль»

Главе государства показали электробус производства Минского автозавода. Александр Лукашенко поручил к маю 2021 года собрать 12 машин, по две для каждой области. Президенту также показали ряд других отечественных разработок и систем – от электроколясок, велосипедов до легковых, грузовых электроавтомобилей, беспилотников и квадрокоптеров. Напомним, в настоящее время рабочая группа создает госпрограмму «Развитие электротранспорта» на 2021-2025 годы.

После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами (подробнее здесь).

# Электромобили # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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