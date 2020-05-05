Здесь сохранилась база для игры в городки и советские скульптуры. Прогулялись по Тракторозаводскому посёлку

В сюжете программы «Минск и минчане» рассказываем про квест-экскурсию по Тракторозаводскому поселку, которую создали учащиеся Минского государственного профессионально-технического колледжа монтажных и подъемно-строительных работ.

Анна Уэльская, преподаватель английского языка УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ»: Здесь у разворотного кольца троллейбуса 49 начинается наша квест-экскурсия. Сама квест-экскурсия называется «Соцгородок» и включает несколько станций, рассчитана для старшего школьного возраста.

Клумова, Грицевца, Буденного, Чеботарева – топонимика улиц вполне объяснима. Это имена героев войны и видных советских деятелей. Улица Стахановская, например, названа в честь советского труженика Алексея Стаханова. Потому логично, что в квартале жили заводчане и рабочие.

Александр Солодышев, преподаватель истории, обществоведения и основ права УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ»: Сам по себе поселок должен был представить своеобразный «Город солнца», где есть все необходимое для простого советского человека: школа, поликлиника.

Анна Уэльская: Здесь находятся кварталы, которые группируются вокруг улицы Олега Кошевого, который является своеобразным проспектом этого поселка.

Кварталы застроены в основном 3-этажными зданиями. До сих пор здесь сохранились на первых этажах многочисленные торговые лавки, аптеки, продуктовые магазины. Несмотря на то, что поселок был построен для рабочих, фасады здания запечатлели торжественный облик. Угловые башенки, эркеры, сложные крыши.

В 50-ые он был средоточием жизни трудящихся. В своей квест-экскурсии ребята предлагают найти самый красивый дом центральной улицы; сфотографировать башни, венчающие крыши; назвать декоративные элементы. А также поискать в глубине кварталов милые скульптуры и архитектурные формы, которые мгновенно переносят в детство.

Александр Солодышев: Мы находимся в одном из типичных для поселка дворов, так называемого камерного типа. Здания формируют своеобразный форум, где люди устраивали праздники, отмечали свадьбы. Здесь находится одна из немногочисленных, сохранившихся до наших дней достопримечательностей, а именно – два медведя, которые не могут поделить между собой бочонок меда. В нашем квесте они играют особую роль – учащимся предлагается угадать, символом какого немецкого города является медведь.

Назар Петров, учащийся УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ»: Дети представляли себя солдатами, которые брали палки вместо пистолетов или же доски в виде автоматов. Из-за каждого угла можно было услышать «Та-та-та, ты убит!» Баталии продолжались до того времени, пока детей не загонят домой.

Еще один символ соцгородка – скульптура «Девочка на самокате». Ориентир – большой бетонный забор с граффити по мотивам сказок. До появления мобильных телефонов школьники все свободное время проводили во дворах. «Казаки – разбойники», «горячая картошка», «вышибалы»… Ребята вспоминают правила советских дворовых забав.

Станислав Тишкевич, учащийся УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ»:

Все начиналось с того, что выбирали ведущего. Это могло быть по жеребьевке или иным способом, как «камень, ножницы, бумага».

Следующая станция – бульвар Тракторостроителей. До настоящего времени эта часть поселка считалась своеобразным общественным центром. С одной стороны здесь находятся жилые дома 50-ых годов. А с другой – спортивные сооружения. Стадион и одно из двух мест в городе, где сохранилась база для игры в «городки».