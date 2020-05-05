Здесь сохранилась база для игры в городки и советские скульптуры. Прогулялись по Тракторозаводскому посёлку

В сюжете программы «Минск и минчане» рассказываем про квест-экскурсию по Тракторозаводскому поселку, которую создали учащиеся Минского государственного профессионально-технического колледжа монтажных и подъемно-строительных работ.
В сюжете программы «Минск и минчане» рассказываем про квест-экскурсию по Тракторозаводскому поселку, которую создали учащиеся Минского государственного профессионально-технического колледжа монтажных и подъемно-строительных работ.
Здесь вас ждут гиганты эпохи индустриализации, архитектура неоклассики, арки и лепнина.
Анна Уэльская, преподаватель английского языка УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ»:
Здесь у разворотного кольца троллейбуса 49 начинается наша квест-экскурсия. Сама квест-экскурсия называется «Соцгородок» и включает несколько станций, рассчитана для старшего школьного возраста.
Клумова, Грицевца, Буденного, Чеботарева – топонимика улиц вполне объяснима. Это имена героев войны и видных советских деятелей. Улица Стахановская, например, названа в честь советского труженика Алексея Стаханова. Потому логично, что в квартале жили заводчане и рабочие.
Александр Солодышев, преподаватель истории, обществоведения и основ права УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ»:
Сам по себе поселок должен был представить своеобразный «Город солнца», где есть все необходимое для простого советского человека: школа, поликлиника.
Кварталы застроены в основном 3-этажными зданиями. До сих пор здесь сохранились на первых этажах многочисленные торговые лавки, аптеки, продуктовые магазины. Несмотря на то, что поселок был построен для рабочих, фасады здания запечатлели торжественный облик. Угловые башенки, эркеры, сложные крыши.
Анна Уэльская:
Здесь находятся кварталы, которые группируются вокруг улицы Олега Кошевого, который является своеобразным проспектом этого поселка.
В 50-ые он был средоточием жизни трудящихся. В своей квест-экскурсии ребята предлагают найти самый красивый дом центральной улицы; сфотографировать башни, венчающие крыши; назвать декоративные элементы. А также поискать в глубине кварталов милые скульптуры и архитектурные формы, которые мгновенно переносят в детство.
Александр Солодышев:
Мы находимся в одном из типичных для поселка дворов, так называемого камерного типа. Здания формируют своеобразный форум, где люди устраивали праздники, отмечали свадьбы. Здесь находится одна из немногочисленных, сохранившихся до наших дней достопримечательностей, а именно – два медведя, которые не могут поделить между собой бочонок меда. В нашем квесте они играют особую роль – учащимся предлагается угадать, символом какого немецкого города является медведь.
Еще один символ соцгородка – скульптура «Девочка на самокате». Ориентир – большой бетонный забор с граффити по мотивам сказок. До появления мобильных телефонов школьники все свободное время проводили во дворах. «Казаки – разбойники», «горячая картошка», «вышибалы»… Ребята вспоминают правила советских дворовых забав.
Назар Петров, учащийся УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ»:
Дети представляли себя солдатами, которые брали палки вместо пистолетов или же доски в виде автоматов. Из-за каждого угла можно было услышать «Та-та-та, ты убит!» Баталии продолжались до того времени, пока детей не загонят домой.
Станислав Тишкевич, учащийся УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ»:
Все начиналось с того, что выбирали ведущего. Это могло быть по жеребьевке или иным способом, как «камень, ножницы, бумага».
Следующая станция – бульвар Тракторостроителей. До настоящего времени эта часть поселка считалась своеобразным общественным центром. С одной стороны здесь находятся жилые дома 50-ых годов. А с другой – спортивные сооружения. Стадион и одно из двух мест в городе, где сохранилась база для игры в «городки».
Арсений Овсянников, учащийся УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ»:
Городки – это старославянская игра, которой уже около 400 лет. Эта игра зародилась в крестьянской среде.
Не так давно территория Тракторозаводского поселка была далекой окраиной столицы. Массовое строительство жилья здесь началось с возведения Минского тракторного завода. В XIX столетии в этом районе располагалась «Архиерейская роща» – окруженный сосняком и березовыми лесами хутор, где проживал архиерей Антоний. В 1939 году в этих местах было решено построить авиационный завод.
Алина Нарчилевич, учащаяся УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-транспортных работ»:
Но все изменилось 22 июня 1941 года. Гитлеровцы решили использовать недостроенные цеха для починки своих самолетов. После войны, 29 мая 1946 года здесь начали строительство тракторного завода.
Юные создатели квеста по окончании учебы тоже займут места в цехах тракторного завода. И смогут вписать в историю предприятия уже свои имена.
Андрей Готто, директор УО «Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных и подъемно – транспортных работ»:
В 1954 году, через 9 лет после окончания войны на базе спецтреста было создано техническое училище №2. Тогда готовили по четырем профессиям. Сегодня у нас обучаются уже по 15 профессиям.
Каждый уголок поселка полнится историями. Начиная от башенок на крышах по улице Кошевого и заканчивая старой скамеечкой во дворе по Чеботарева, которая до сих пор хранит рассказы наших бабушек и веселый смех детворы.