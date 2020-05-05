«Ежедневно от 500 до 1000 обращений». В Нацбиблиотеке открыт доступ к материалам по исследованию коронавируса

В Национальной библиотеки Беларуси открыли общий доступ к материалам по исследованию коронавируса, пользуются ли они популярностью, узнали в программе «Большой город».

Елена Долгополова, первый заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:

Я сделаю небольшое уточнение, решение о том, что ресурсы, которые обычно доступны только по платной подписке, сделать временно бесплатными, принимали агрегаторы информационных ресурсов – это университеты, издательства, научные сообщества, а вот библиотеки, понимая, как сложно рядовому пользователю самостоятельно произвести поиск таких ресурсов, выступили в качестве единых точек доступа. Во многих странах библиотеки стали создавать соответствующие разделы, где систематизируют эти ресурсы и обеспечивают быстрый переход к полным текстам. И Национальная библиотека Беларуси поступила таким же образом: у нас создан раздел на интернет-портале нашей библиотеки, при переходе туда можно найти ссылки на 35 издательств, университетов и т. д. и получить доступ к необходимой информации. Мы отслеживаем активный спрос на этот ресурс и ежедневно регистрируем от 500 до 1000 обращений. Это, действительно, очень востребованная информация.