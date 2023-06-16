Как хранили продукты наши предки? Мастер из Вилейки создаёт уникальную посуду из бересты

Новости Беларуси. Виктор Сильванович из агрогородка Любань Вилейского района работу слесаря совмещает с необычным хобби. Он изготавливает туеса – уникальную посуду из бересты. Такая кухонная утварь использовалась еще в XVI веке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чем привлекло мастера такое ремесло – узнала Анна Куртасова.

Виктор Леонидович Сильванович – мастер на все руки. Работает слесарем в Вилейском водоканале, а дома для души занимается ремесленничеством – создает уникальные туеса из коры березы.

Виктор Сильванович, слесарь Вилейского водоканала:

Ходил к другу, у него отец вырезал по дереву. Очень мне понравилось. А потом в школе в журнале увидел рисунок туеса. Запомнилось мне это. Попробовал – первое, понятно, не получилось. Потом как-то рука набилась.