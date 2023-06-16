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Как хранили продукты наши предки? Мастер из Вилейки создаёт уникальную посуду из бересты

16 июня 2023 14:21
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Новости Беларуси. Виктор Сильванович из агрогородка Любань Вилейского района работу слесаря совмещает с необычным хобби. Он изготавливает туеса – уникальную посуду из бересты. Такая кухонная утварь использовалась еще в XVI веке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чем привлекло мастера такое ремесло – узнала Анна Куртасова.

Как хранили продукты наши предки? Мастер из Вилейки создаёт уникальную посуду из бересты-1

Виктор Леонидович Сильванович – мастер на все руки. Работает слесарем в Вилейском водоканале, а дома для души занимается ремесленничеством – создает уникальные туеса из коры березы.

Как хранили продукты наши предки? Мастер из Вилейки создаёт уникальную посуду из бересты-4

Виктор Сильванович, слесарь Вилейского водоканала:
Ходил к другу, у него отец вырезал по дереву. Очень мне понравилось. А потом в школе в журнале увидел рисунок туеса. Запомнилось мне это. Попробовал – первое, понятно, не получилось. Потом как-то рука набилась.

Как хранили продукты наши предки? Мастер из Вилейки создаёт уникальную посуду из бересты-7

Туес – это кухонная посуда. Чтобы ее сделать, нужно всего пару материалов. Кусочек бересты цилиндрической формы, пластовая береза, которую мастер заготавливает сам в середине мая – начале июня, также вырезаются дощечки для донышка и крышки.

Подробности в видеоматериале.

# Хобби # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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