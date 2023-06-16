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«Ведётся активная стадия строительства». Как изменится город-спутник Фаниполь?

16 июня 2023 14:19
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Новости Беларуси. Развитие городов-спутников. В ближайшие 10-летие население Фаниполя приблизится к 30 тысячам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пока же город-спутник активно развивается, в том числе социальная и инженерная инфраструктура.

«Ведётся активная стадия строительства». Как изменится город-спутник Фаниполь?-1

За последние пять лет в городе построено два детских сада. Продолжается ремонт дворовых территорий. Заменено большое количество водопроводов, пробурили две скважины, строится резервуар на 2 тысячи кубических метров. В инвестпрограмму включены реконструкция очистных сооружений, ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути. Возводят и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Ведётся активная стадия строительства». Как изменится город-спутник Фаниполь?-4

Денис Прокопчик, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:
У нас по Фаниполю сейчас ведется активная стадия строительства. Хочу обратить внимание, что строительство как жилья, так и социальных объектов. В том году мы ввели детский садик, в этом году уже приступили к строительству школы. Параллельно мы строим жилье для нуждающихся. В этом месяце планируем ввести еще два многоэтажных дома для нуждающихся по Фаниполю. Вышел сейчас указ об утверждении генерального плана нового, в котором предусматривается создание комплексной застройки.

Пересмотрены и генпланы для двух активно развивающихся городов-спутников Минска – это Смолевичи и Руденск. Градостроительный потенциал Смолевичей оказался выше, чем предполагалось. Предложено увеличить численность населения до 50 тысяч человек. А в Руденске планируется, что количество жителей в течение 10 лет достигнет отметки более 40 тысяч.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Денис Прокопчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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