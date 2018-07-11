«С улицы позвони – никто дверь не открывает даже». Как живут в последних столичных коммуналках

Эпоха коммунальных квартир почти канула в лету. Сегодня найти классическую коммуналку с длинными коридорами и общей кухней – дело непростое. Однако, для некоторых минчан и по сей день актуальна идея совместного быта чужих людей в очень ограниченном пространстве.

Наталья Подчашая:

У меня четверо человек: двое взрослых детей и нас двое с мужем. Кроме нас, живут ещё двое человек и ещё семья. Уже девочка у них замуж вышла – ушла уже жить к мужу. Уже немножко у нас свободней становится. Вот у нас пять комнат – пять комнат и жило.

Наталья – одна из местных старожилов. В далёких восьмидесятых семнадцатилетняя девчушка унаследовала комнату от отца. Спустя тридцать с лишним лет дети выросли, а квадратных метров прибавилось. Единственное, что не претерпело изменений – соседи поневоле. Наталья Подчашая:

Комнатки у нас небольшие. Ну, вот только что кухня большая у нас. Но так нас и много людей. Живём мы мирно – не ругаемся. Всяких людей у нас перебывало здесь.

Избитое клише советского кинематографа – уютные посиделки с соседями на кухне. В современных реалиях коммунальной хрущёвки совместное времяпрепровождение давно осталось в прошлом.

Наталья Подчашая:

Раньше собиралось – стол длинный ставили, все садились, все соседи приносили угощения. Всё вкусно было, мы так отмечали. Но сейчас уже эти годы – нет, так уже нету. Все собираемся так, своей семьёй.

В условиях совместного общежития тайну не укроешь и мелких склок не избежишь. Однако, по словам Натальи, ко всему можно привыкнуть. Наталья Подчашая:

Во-первых, нужно немножко и себя в руках держать, не надо и хамить с людьми. Надо дружно жить. Я очень много уступаю. Я вот такой человек, что вот она будет что, может, и ворчать, я лучше промолчу.

С соседями Наталья живёт с душа в душу. И как им это удаётся? В пяти комнатах – двенадцать человек. Наталья Тумилович-Тарасевич:

Трое соседей у меня. В хороших отношениях, не ругаемся. Всё хорошо у нас, всё сообща. Родственники за столько лет. За столько лет мы уже знаем друг друга, подходы друг к другу. Всё дружно, чего воевать.