Прямой эфир

Ирина Шейк и Брэдли Купер помолвлены?

30 ноября 2015 08:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Брэдли Купер со своей девушкой Ириной Шейк мило улыбались друг другу во время совместной прогулки по Нью-Йорку на неделе. Купер был одет в кожаную куртку и темно-синюю шапку, супермодель Шейк – в теплую модную куртку, отделанную мехом.

Ирина Шейк и Брэдли Купер помолвлены?-1

Пара, познакомившаяся в этом апреле, всю неделю провела в Нью-Йорке, сообщает журнал People. За это время они посетили звездное шоу певицы Адель в Радио-сити-мьюзик-холле. Среди гостей также были Дженнифер Лоуренс, режиссер Стивен Спилберг, кандидат в президенты республиканец Дональд Трамп, а также актер Питер Фачинелли.

Несмотря на то, что Купер встречается с Шейк всего несколько месяцев, американская стендап комедиантка и актриса Эми Шумер на передаче «Субботним вечером в прямом эфире» в шутку сказала, что они уже помолвлены. Это вызвало шумиху в прессе.

«Я думал, это будет секретом, но она решила иначе» сказал актер после неожиданного «разоблачения».

Брэдли Купер, актёр:
После этого я переписывался с ней. Я сказал ей, что это было смешно!

Купер также сказал, что Шумер «очень привлекательная» девушка и беспокоиться, что надоел ей своими сообщениями. 

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Звезды # Ирина Шейк # Брэдли Купер

Другие новости рубрики

Все новости
Международный День защиты животных отметили в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
30 ноября 2015 08:15

Международный День защиты животных отметили в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 30 ноября
30 ноября 2015 07:36

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 30 ноября

На ЖД вокзале в Минске задержан 28-летний мужчина с багажом из взрывчатки и огнестрельного оружия: подробности громкого дела
29 ноября 2015 18:31

На ЖД вокзале в Минске задержан 28-летний мужчина с багажом из взрывчатки и огнестрельного оружия: подробности громкого дела