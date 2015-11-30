Ирина Шейк и Брэдли Купер помолвлены?

Новости США. Брэдли Купер со своей девушкой Ириной Шейк мило улыбались друг другу во время совместной прогулки по Нью-Йорку на неделе. Купер был одет в кожаную куртку и темно-синюю шапку, супермодель Шейк – в теплую модную куртку, отделанную мехом.

Пара, познакомившаяся в этом апреле, всю неделю провела в Нью-Йорке, сообщает журнал People. За это время они посетили звездное шоу певицы Адель в Радио-сити-мьюзик-холле. Среди гостей также были Дженнифер Лоуренс, режиссер Стивен Спилберг, кандидат в президенты республиканец Дональд Трамп, а также актер Питер Фачинелли.

Несмотря на то, что Купер встречается с Шейк всего несколько месяцев, американская стендап комедиантка и актриса Эми Шумер на передаче «Субботним вечером в прямом эфире» в шутку сказала, что они уже помолвлены. Это вызвало шумиху в прессе.

«Я думал, это будет секретом, но она решила иначе», – сказал актер после неожиданного «разоблачения».

Брэдли Купер, актёр:

После этого я переписывался с ней. Я сказал ей, что это было смешно!

Купер также сказал, что Шумер «очень привлекательная» девушка и беспокоиться, что надоел ей своими сообщениями.

Перевод: Лилия Соломенкова