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Ирина Ромбальская: «Только от нас зависит, какими вырастут наши дети»

20 мая 2022 21:03
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Новости Беларуси. 20 мая в музее Якуба Коласа открылась выставка-интервенция. В классические интерьеры вплели скульптуры современного автора Ирины Ромбальской. Главная задача творчества – пробуждать чувства. По этой части арт-эксперимент однозначно возымел успех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Ромбальская: «Только от нас зависит, какими вырастут наши дети»-1

На фоне знакомых цветочных стен и тяжелых портьер дерзкие скульптуры выделялись особенно явно. Экспозицию наполнили более 20 работ. В том числе самая свежая, скульптура «Сила рода». Посетители выставки сошлись во мнении, что каждый экспонат – это крик души.

Ирина Ромбальская: «Только от нас зависит, какими вырастут наши дети»-4

Ирина Ромбальская, автор выставки:
Они на самом деле очень о многом, много из них пацифистских работ. Там есть вещи, которые направлены, чтобы показать, насколько велики мы, белорусские женщины. Но точно так же, как мы воспроизводим на этот свет что-то доброе, мы можем производить на этот свет что-то злое. И поэтому только от нас зависит, какими вырастут наши дети.

Ирина Ромбальская: «Только от нас зависит, какими вырастут наши дети»-7

Творческая интервенция стала возможна в том числе благодаря новому директору музея – Ирине Матяс. Таким смелым шагом организаторы хотят привлечь внимание молодежи к выдающимся классикам Беларуси.

«Это, наверное, и есть интервенция». Наталья Шарангович о выставке Ирины Ромбальской. Подробнее здесь.

# Выставки в Минске # общество # Ирина Ромбальская # Ирина Матяс # Фотофакт

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