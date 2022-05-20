Ирина Ромбальская: «Только от нас зависит, какими вырастут наши дети»

На фоне знакомых цветочных стен и тяжелых портьер дерзкие скульптуры выделялись особенно явно. Экспозицию наполнили более 20 работ. В том числе самая свежая, скульптура «Сила рода». Посетители выставки сошлись во мнении, что каждый экспонат – это крик души.

Ирина Ромбальская, автор выставки:

Они на самом деле очень о многом, много из них пацифистских работ. Там есть вещи, которые направлены, чтобы показать, насколько велики мы, белорусские женщины. Но точно так же, как мы воспроизводим на этот свет что-то доброе, мы можем производить на этот свет что-то злое. И поэтому только от нас зависит, какими вырастут наши дети.