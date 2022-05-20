Прямой эфир

«Это, наверное, и есть интервенция». Наталья Шарангович о выставке Ирины Ромбальской

20 мая 2022 21:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 20 мая в музее Якуба Коласа открылась выставка-интервенция. В классические интерьеры вплели скульптуры современного автора Ирины Ромбальской. Главная задача творчества – пробуждать чувства. По этой части арт-эксперимент однозначно возымел успех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это, наверное, и есть интервенция». Наталья Шарангович о выставке Ирины Ромбальской-1

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:
То, что произошло сегодня, это приблизительно то же самое, как если бы мы все время жили в одной квартире: мы к ней привыкли, но потом в какой-то момент нам бы пришлось выйти на улицу. Мы открываем дверь, выходим на улицу, видим там огромное количество машин, рекламы, плакатов, и у нас возникает шок, потому что есть еще какая-то жизнь. Так вот, привнесение в эту уютную атмосферу искусства, спорного искусства, не всем, наверное, понятного, очень отличного от того, что было во времена Якуба Колоса, это, наверное, и есть вот та интервенция, которая должна нас заставить задуматься и даже, может быть, развернуть какую-то дискуссию.

«Это, наверное, и есть интервенция». Наталья Шарангович о выставке Ирины Ромбальской-4

Все вырученные средства направят в благотворительный фонд для животных.

Ирина Ромбальская: «Только от нас зависит, какими вырастут наши дети». Подробнее здесь.

# Выставки в Минске # общество # Ирина Ромбальская # Наталья Шарангович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ирина Ромбальская: «Только от нас зависит, какими вырастут наши дети»
20 мая 2022 21:03

Ирина Ромбальская: «Только от нас зависит, какими вырастут наши дети»

«Что будет дальше?» Школьники рассказали, о чём не успели спросить у Президента во Дворце Независимости
20 мая 2022 21:00

«Что будет дальше?» Школьники рассказали, о чём не успели спросить у Президента во Дворце Независимости

Лукашенко о подвигах белорусов в годы войны: «Герои живы, пока о них говорят» 
20 мая 2022 20:55

Лукашенко о подвигах белорусов в годы войны: «Герои живы, пока о них говорят» 