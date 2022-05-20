«Это, наверное, и есть интервенция». Наталья Шарангович о выставке Ирины Ромбальской

Новости Беларуси. 20 мая в музее Якуба Коласа открылась выставка-интервенция. В классические интерьеры вплели скульптуры современного автора Ирины Ромбальской. Главная задача творчества – пробуждать чувства. По этой части арт-эксперимент однозначно возымел успех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:
То, что произошло сегодня, это приблизительно то же самое, как если бы мы все время жили в одной квартире: мы к ней привыкли, но потом в какой-то момент нам бы пришлось выйти на улицу. Мы открываем дверь, выходим на улицу, видим там огромное количество машин, рекламы, плакатов, и у нас возникает шок, потому что есть еще какая-то жизнь. Так вот, привнесение в эту уютную атмосферу искусства, спорного искусства, не всем, наверное, понятного, очень отличного от того, что было во времена Якуба Колоса, это, наверное, и есть вот та интервенция, которая должна нас заставить задуматься и даже, может быть, развернуть какую-то дискуссию.
Все вырученные средства направят в благотворительный фонд для животных.
Ирина Ромбальская: «Только от нас зависит, какими вырастут наши дети». Подробнее здесь.