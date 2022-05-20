«Это, наверное, и есть интервенция». Наталья Шарангович о выставке Ирины Ромбальской

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:

То, что произошло сегодня, это приблизительно то же самое, как если бы мы все время жили в одной квартире: мы к ней привыкли, но потом в какой-то момент нам бы пришлось выйти на улицу. Мы открываем дверь, выходим на улицу, видим там огромное количество машин, рекламы, плакатов, и у нас возникает шок, потому что есть еще какая-то жизнь. Так вот, привнесение в эту уютную атмосферу искусства, спорного искусства, не всем, наверное, понятного, очень отличного от того, что было во времена Якуба Колоса, это, наверное, и есть вот та интервенция, которая должна нас заставить задуматься и даже, может быть, развернуть какую-то дискуссию.