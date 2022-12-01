«Донести историческую правду». В Минске прошла онлайн-встреча, посвящённая жертвам геноцида
Новости Беларуси. Вспомнить об историческом прошлом страны и героическом подвиге белорусов в годы Великой Отечественной войны. На предприятии «Минскметрострой» прошла онлайн-встреча, посвященная жертвам геноцида, участие в ней приняли представители более 120 предприятий и организаций Партизанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Были показаны архивные документы и фото, озвучены новые факты и шокирующие свидетельства жестокости к белорусам в годы фашистской оккупации, полученные в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.
Екатерина Нагорная, старший помощник прокурора Минска:
Устанавливаются новые факты, среди них порядка 1 100 новых сведений о сожженных деревнях, населенных пунктах. Работа проделывается колоссальная. И не просто для бумаги. Мы действительно работаем, чтобы донести историческую правду, сохранить ее для потомков, подрастающего поколения.
Андрей Мехедко, председатель Республиканского творческого молодежного общественного объединения «Продвижение молодежи»:
Работая с молодежью, рассказывая о тех событиях и формируя представление у большинства о том, что происходило на нашей территории в годы Великой Отечественной войны, а также об исторических фактах. Проводим выставки «Память поколений», посвященные Первой и Второй мировым войнам, рассказываем, общаемся, проводим уроки памяти, патриотические квесты.
В деле о геноциде еще много неизвестных деталей. Это будет, пожалуй, одно из самых длительных расследований в истории.
Подписывайтесь на нас в Telegram!