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Изменения в работе ГАИ. Рассказываем, за какими видами транспорта усилили надзор

22 января 2021 18:30
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Новости Беларуси. Сотрудники технадзора минской Госавтоинспекции ужесточили контроль над грузовиками и маршрутками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения в работе ГАИ. Рассказываем, за какими видами транспорта усилили надзор-1

Также под надзором и транспортные средства, перевозящие опасные грузы. Сейчас под контролем аварийно-опасные участки и места высадки-посадки пассажиров. А еще железнодорожный вокзал и крупные торговые центры.

Изменения в работе ГАИ. Рассказываем, за какими видами транспорта усилили надзор-4

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Обращаемся к гражданам и просим: в том случае, если у вас есть информация о нарушениях со стороны перевозчиков, со стороны водителей маршрутных транспортных средств, сообщать об этом в столичную Госавтоинспекцию. То же самое касается грузового транспорта. В том случае, если на территории, например, вашего двора припаркован грузовик – сообщать об этом в столичную Госавтоинспекцию. Инспекторы будут выбывать по обозначенному вами адресу и пресекать правонарушение с использованием блокираторов.

# ГАИ # общество # Александра Попова # Фотофакт

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