Изменения в работе ГАИ. Рассказываем, за какими видами транспорта усилили надзор

Новости Беларуси. Сотрудники технадзора минской Госавтоинспекции ужесточили контроль над грузовиками и маршрутками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники технадзора минской Госавтоинспекции ужесточили контроль над грузовиками и маршрутками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Также под надзором и транспортные средства, перевозящие опасные грузы. Сейчас под контролем аварийно-опасные участки и места высадки-посадки пассажиров. А еще железнодорожный вокзал и крупные торговые центры.
Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Обращаемся к гражданам и просим: в том случае, если у вас есть информация о нарушениях со стороны перевозчиков, со стороны водителей маршрутных транспортных средств, сообщать об этом в столичную Госавтоинспекцию. То же самое касается грузового транспорта. В том случае, если на территории, например, вашего двора припаркован грузовик – сообщать об этом в столичную Госавтоинспекцию. Инспекторы будут выбывать по обозначенному вами адресу и пресекать правонарушение с использованием блокираторов.