Изменения в работе ГАИ. Рассказываем, за какими видами транспорта усилили надзор

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Обращаемся к гражданам и просим: в том случае, если у вас есть информация о нарушениях со стороны перевозчиков, со стороны водителей маршрутных транспортных средств, сообщать об этом в столичную Госавтоинспекцию. То же самое касается грузового транспорта. В том случае, если на территории, например, вашего двора припаркован грузовик – сообщать об этом в столичную Госавтоинспекцию. Инспекторы будут выбывать по обозначенному вами адресу и пресекать правонарушение с использованием блокираторов.