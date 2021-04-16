Ирина Костевич привилась от коронавируса вакциной «Спутник V», произведённой в Беларуси

Новости Беларуси. 16 апреля Дмитрий Пиневич привился препаратом от коронавируса «Спутник V», выпущенным в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 апреля Дмитрий Пиневич привился препаратом от коронавируса «Спутник V», выпущенным в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Препарат уже официально вошел в массовый оборот. Воспользоваться белорусской защитой от пандемии пришли еще несколько министров и заместителей.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Конечно, это добровольно, но вот разворачивать информационно-разъяснительную работу среди своих работников, среди проживающих пожилых людей, среди инвалидов – это очень важно.