Дмитрий Пиневич привился выпущенной в Беларуси вакциной «Спутник V»

Новости Беларуси. 1Первой вакциной от коронавируса «Спутник V», которая произведена на РУП «Белмедпрепараты», привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, отечественная вакцина уже официально вошла в массовый оборот. Воспользоваться белорусской защитой от пандемии пришли еще несколько министров и заместителей. Ожидается, что этот препарат будет востребован не только в нашей стране, но и за рубежом.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы как раз сегодня даем такой старт (легкий стартинг, скажем так) массовой вакцинации и уверены в ее успешности. Эта партия вышла, и это первая партия. Напомню, что буквально неделю назад разлито 460 тысяч вакцины, сейчас она проходит контроль качества, будет проходить в Москве. Я подчеркиваю еще раз: с нашими российскими коллегами мы говорили, что эта вакцина полностью, до последней молекулы соответствует любой площадке, которая занимается производством вакцины «Спутник V».