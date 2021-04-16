Дмитрий Пиневич привился выпущенной в Беларуси вакциной «Спутник V»

Новости Беларуси. 1Первой вакциной от коронавируса «Спутник V», которая произведена на РУП «Белмедпрепараты», привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 1Первой вакциной от коронавируса «Спутник V», которая произведена на РУП «Белмедпрепараты», привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, отечественная вакцина уже официально вошла в массовый оборот. Воспользоваться белорусской защитой от пандемии пришли еще несколько министров и заместителей. Ожидается, что этот препарат будет востребован не только в нашей стране, но и за рубежом.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы как раз сегодня даем такой старт (легкий стартинг, скажем так) массовой вакцинации и уверены в ее успешности. Эта партия вышла, и это первая партия. Напомню, что буквально неделю назад разлито 460 тысяч вакцины, сейчас она проходит контроль качества, будет проходить в Москве. Я подчеркиваю еще раз: с нашими российскими коллегами мы говорили, что эта вакцина полностью, до последней молекулы соответствует любой площадке, которая занимается производством вакцины «Спутник V».
Напомним, в конце марта после встречи с главой государства министр здравоохранения заявил, что намерен привиться первой вакциной, которая сойдет с белорусского конвейера. Тогда он принес с собой экземпляры российского «Спутника V».
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