Белорус: армия меняет всех людей. Как-то почувствовал внутренне, что я молодец, начал собой гордиться

Новости Беларуси. Спецназ в запас. Торжественная церемония прощания с армейской службой состоялась на «Кургане Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления принимают солдаты и сержанты 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания, а также 742-го полевого узла связи. Всего со службой попрощались 42 военнослужащих. С этим знаменательным событием воинов-десантников поздравили командующий силами спецопераций Вадим Денисенко, родные и близкие.

Татьяна Плявго, мать военнослужащего:

У нас сыновья самостоятельные, мы не переживали и были уверены на сто процентов, что у него все нормально. Мы благодарны армии, гордимся тем, что он попал в эти войска.

Владислав Белобровик, военнослужащий:

Армия меняет всех людей. Меня поменяла в лучшую сторону. Я стал более дисциплинированным, более ответственным, самостоятельным, начал принимать решения и нести ответственность за них как командир отделения. Гордость за то, что носил тельняшку, берет, особенно после первого прыжка. Как-то почувствовал внутренне, что я молодец, я начал собой гордиться.