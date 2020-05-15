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Белорус: армия меняет всех людей. Как-то почувствовал внутренне, что я молодец, начал собой гордиться

15 мая 2020 12:32
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Новости Беларуси. Спецназ в запас. Торжественная церемония прощания с армейской службой состоялась на «Кургане Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус: армия меняет всех людей. Как-то почувствовал внутренне, что я молодец, начал собой гордиться-1

Поздравления принимают солдаты и сержанты 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания, а также 742-го полевого узла связи. Всего со службой попрощались 42 военнослужащих. С этим знаменательным событием воинов-десантников поздравили командующий силами спецопераций Вадим Денисенко, родные и близкие.  

Белорус: армия меняет всех людей. Как-то почувствовал внутренне, что я молодец, начал собой гордиться-4

Татьяна Плявго, мать военнослужащего:  
У нас сыновья самостоятельные, мы не переживали и были уверены на сто процентов, что у него все нормально. Мы благодарны армии, гордимся тем, что он попал в эти войска.  

Белорус: армия меняет всех людей. Как-то почувствовал внутренне, что я молодец, начал собой гордиться-7

Владислав Белобровик, военнослужащий:
Армия меняет всех людей. Меня поменяла в лучшую сторону. Я стал более дисциплинированным, более ответственным, самостоятельным, начал принимать решения и нести ответственность за них как командир отделения. Гордость за то, что носил тельняшку, берет, особенно после первого прыжка. Как-то почувствовал внутренне, что я молодец, я начал собой гордиться.   

Белорус: армия меняет всех людей. Как-то почувствовал внутренне, что я молодец, начал собой гордиться-10

В этот день приятные слова звучали не только в адрес военнослужащих, но и их родителей. Семьи наиболее отличившихся солдат получили благодарственные письма.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Татьяна Плявго # Владислав Белобровик # Фотофакт

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