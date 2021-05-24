Ирина Довгало: ссылки, гиперссылки на источник, из которого вы берёте информацию, являются обязательными

Генеральный прокурор, прокуроры областей и Минска могут ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, за пропаганду экстремистской деятельности и распространение информации, способной нанести вред национальным интересам. Наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если деятельность СМИ прекращена вследствие нарушения законодательства о СМИ, то в течение предстоящих пяти лет ему работать больше не придется. Ему будет запрещена регистрация. Соответственно, таким же образом вопрос касается распространения заведомо ложной информации, заметьте, ложной информации, недостоверной информации, которая может касаться защиты конституционного строя или вообще в целом влиять на безопасность страны.

Ссылки, гиперссылки на любой интернет-ресурс, тот источник, из которого вы берете эту информацию, являются сегодня обязательными. Доменное имя должно совпадать с именем сетевого ресурса. Сегодня нельзя не сказать о том, что журналисты не имеют права вести репортажи, съемки и так далее с несанкционированных массовых мероприятий. Это опять-таки заведомо ложная информация, поскольку мероприятие запрещено или на него не дано в установленном порядке разрешение. Соответственно, освещение его СМИ не имеет законных оснований. Поэтому те изменения, которые внесены, в первую очередь направлены на защиту граждан и на защиту конституционного строя нашей страны.