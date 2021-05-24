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Сергей Лавров о посадке самолёта Ryanair: мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча

24 мая 2021 13:43
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Новости Беларуси. Беларусь планирует в ближайшее время уведомить международные авиационные организации о готовности расследовать экстренную посадку самолета Ryanair, рассказали в Минтрансе. Обвинения со стороны западных государств противоречат истории, с известной подобной ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, в 2016 году Украина заставила сесть в Жулянах белорусский Boeing, чтобы задержать армянского журналиста. Но об этом коллективный Запад красноречиво промолчал. Это еще раз говорит о том, что случившееся должны проанализировать эксперты и прийти к разумным выводам. На это, кстати, в том числе обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров о посадке самолёта Ryanair: мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча -1

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации. Тем более, что представитель Министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление, подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную транспарентность, включая, в случае необходимости, прием международных экспертов. Я думаю, что это абсолютно разумный подход.

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# Международная политика # общество # Сергей Лавров # Фотофакт

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