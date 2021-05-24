Сергей Лавров о посадке самолёта Ryanair: мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча

Новости Беларуси. Беларусь планирует в ближайшее время уведомить международные авиационные организации о готовности расследовать экстренную посадку самолета Ryanair, рассказали в Минтрансе. Обвинения со стороны западных государств противоречат истории, с известной подобной ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, например, в 2016 году Украина заставила сесть в Жулянах белорусский Boeing, чтобы задержать армянского журналиста. Но об этом коллективный Запад красноречиво промолчал. Это еще раз говорит о том, что случившееся должны проанализировать эксперты и прийти к разумным выводам. На это, кстати, в том числе обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации. Тем более, что представитель Министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление, подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную транспарентность, включая, в случае необходимости, прием международных экспертов. Я думаю, что это абсолютно разумный подход.
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