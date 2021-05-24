Прямой эфир

Был износ несущих конструкций. Когда планируют завершить реконструкцию моста на Кирова в Старых Дорогах?

24 мая 2021 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Старых Дорогах приступили к реконструкции моста по улице Кирова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Был износ несущих конструкций. Когда планируют завершить реконструкцию моста на Кирова в Старых Дорогах?-1

На объекте провели демонтаж старых конструкций. Сейчас устанавливают плиты покрытия, а также укладывают тротуарную плитку.

Был износ несущих конструкций. Когда планируют завершить реконструкцию моста на Кирова в Старых Дорогах?-4

Затем приступят к опорным конструкциям моста, перильному ограждению и обновлению дорожного покрытия. Завершить ремонт путепровода планируют к концу лета.

Был износ несущих конструкций. Когда планируют завершить реконструкцию моста на Кирова в Старых Дорогах?-7

Евгений Силин, заместитель директора строительной организации ПМК № 73:
Производится реконструкция трубопереезда через реку Солянка мелиоративной системы «Ареса» в городе Старые Дороги. Реконструкция понадобилась в связи с износом несущих конструкций моста.

Был износ несущих конструкций. Когда планируют завершить реконструкцию моста на Кирова в Старых Дорогах?-10

В 2020 году в городе обновили подобный мост по улице Коммунистической. Также скоро приступят к реконструкции еще двух путепроводов по улицах 8 Марта и Калинина.

# Мосты Беларуси # общество # Евгений Силин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Многодетный акушер-гинеколог говорит, что характер человека виден уже с пелёнок. И вот почему
24 мая 2021 13:16

Многодетный акушер-гинеколог говорит, что характер человека виден уже с пелёнок. И вот почему

«Женщине нужно иметь достаточную выдержку, чтобы выносить ребёнка, а потом расстаться с ним». Врач о суррогатном материнстве
24 мая 2021 13:15

«Женщине нужно иметь достаточную выдержку, чтобы выносить ребёнка, а потом расстаться с ним». Врач о суррогатном материнстве

«Он показал мастер-класс». Российский политолог Сергей Михеев о посадке самолёта Ryanair
24 мая 2021 12:43

«Он показал мастер-класс». Российский политолог Сергей Михеев о посадке самолёта Ryanair