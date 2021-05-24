Был износ несущих конструкций. Когда планируют завершить реконструкцию моста на Кирова в Старых Дорогах?

Новости Беларуси. В Старых Дорогах приступили к реконструкции моста по улице Кирова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Старых Дорогах приступили к реконструкции моста по улице Кирова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На объекте провели демонтаж старых конструкций. Сейчас устанавливают плиты покрытия, а также укладывают тротуарную плитку.
Затем приступят к опорным конструкциям моста, перильному ограждению и обновлению дорожного покрытия. Завершить ремонт путепровода планируют к концу лета.
Евгений Силин, заместитель директора строительной организации ПМК № 73:
Производится реконструкция трубопереезда через реку Солянка мелиоративной системы «Ареса» в городе Старые Дороги. Реконструкция понадобилась в связи с износом несущих конструкций моста.
В 2020 году в городе обновили подобный мост по улице Коммунистической. Также скоро приступят к реконструкции еще двух путепроводов по улицах 8 Марта и Калинина.