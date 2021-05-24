Депутат Ирина Довгало про закон о СМИ: изменения реально продиктованы временем и обстоятельствами

Новости Беларуси. Отрегулирована работа СМИ. В новой редакции закона расширен перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идет о запрете на размещение опросов, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения аккредитации.

Генеральный прокурор, прокуроры областей и Минска могут ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, за пропаганду экстремистской деятельности и распространение информации, способной нанести вред национальным интересам. Наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Изменения были приняты не просто так, спонтанно. Они реально продиктованы временем и теми обстоятельствами, которые как в геополитическом плане, так и внутренние вопросы страны, наверное, заставили определенные решения сегодня принимать. Изменения коснулись разных направлений. В первую очередь это касается вопросов регистрации СМИ. Если работает средство массовой информации и работает достойно, работает законно, никаких претензий к нему нет, то ни о каких запретительных и ограничительных мерах вопросов нет. Но если деятельность СМИ прекращена вследствие нарушения законодательства о СМИ, то в течение предстоящих пяти лет ему работать больше не придется. Ему будет запрещена регистрация. Соответственно, таким же образом вопрос касается распространения заведомо ложной информации, заметьте, ложной информации, недостоверной информации, которая может касаться защиты конституционного строя или вообще в целом влиять на безопасность страны. Сегодня нельзя не сказать о том, что журналисты не имеют права вести репортажи, съемки и так далее с несанкционированных массовых мероприятий. Это опять-таки заведомо ложная информация, поскольку мероприятие запрещено или на него не дано в установленном порядке разрешение. Соответственно, освещение его СМИ не имеет законных оснований.

Изменения в закон о СМИ направлены на обеспечение конституционного права граждан, на получение достоверной информации, защиты государственных и общественных интересов в области массовой информации.