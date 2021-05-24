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Более 7 тысяч 11-классников выпустятся из школ Минской области в 2021 году. Как идёт подготовка к торжествам?

24 мая 2021 13:53
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Новости Беларуси. В 2021 году из школ Минской области выпустятся почти 14 тысяч 9-классников и более 7 тысяч 11-классников. 650 человек претендуют на золотые медали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Напомним, последние звонки в области пройдут 29 мая, а уже 10 июня будут организованы выпускные вечера.

Более 7 тысяч 11-классников выпустятся из школ Минской области в 2021 году. Как идёт подготовка к торжествам?-1

В каждом районе формат праздника выбирают самостоятельно. Так, в Узденском ребята уже вовсю готовятся к торжественным линейкам, репетируют вальс и разучивают стихи. В мероприятии традиционно примет участие не только старшее звено, но и первоклассники.

Всего в районе более сотни 11-классников. Торжественные линейки организуют с учетом соблюдения респираторного этикета.

Более 7 тысяч 11-классников выпустятся из школ Минской области в 2021 году. Как идёт подготовка к торжествам?-4

Анжела Федченко, заместитель председателя Узденского райисполкома:
Коронавирусная инфекция, увы, еще присутствует у нас в республике и в нашем районе, поэтому для предотвращения различных последствий распространения у нас соблюдаются все санитарные нормы. Первое – это проведение торжественных линеек на свежем воздухе, это санобработка.

После звонков торжественных, после линеек будут проведены мероприятия для выпускников. В каждой школе запланированы различные мероприятия. Во многих учреждениях образования это традиционное высаживание цветов, аллей выпускников, праздники школьных номинаций.

После линеек ребят ждет сдача выпускных экзаменов.

Напомним, централизованное тестирование в 2021 году стартует 16 июня. Первыми традиционно будут сдавать экзамен по белорусскому языку.

# Школы в Беларуси # общество # Анжела Федченко # Фотофакт

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