Более 7 тысяч 11-классников выпустятся из школ Минской области в 2021 году. Как идёт подготовка к торжествам?

Новости Беларуси. В 2021 году из школ Минской области выпустятся почти 14 тысяч 9-классников и более 7 тысяч 11-классников. 650 человек претендуют на золотые медали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Напомним, последние звонки в области пройдут 29 мая, а уже 10 июня будут организованы выпускные вечера.
В каждом районе формат праздника выбирают самостоятельно. Так, в Узденском ребята уже вовсю готовятся к торжественным линейкам, репетируют вальс и разучивают стихи. В мероприятии традиционно примет участие не только старшее звено, но и первоклассники.
Всего в районе более сотни 11-классников. Торжественные линейки организуют с учетом соблюдения респираторного этикета.
Анжела Федченко, заместитель председателя Узденского райисполкома:
Коронавирусная инфекция, увы, еще присутствует у нас в республике и в нашем районе, поэтому для предотвращения различных последствий распространения у нас соблюдаются все санитарные нормы. Первое – это проведение торжественных линеек на свежем воздухе, это санобработка.
После звонков торжественных, после линеек будут проведены мероприятия для выпускников. В каждой школе запланированы различные мероприятия. Во многих учреждениях образования это традиционное высаживание цветов, аллей выпускников, праздники школьных номинаций.
После линеек ребят ждет сдача выпускных экзаменов.
Напомним, централизованное тестирование в 2021 году стартует 16 июня. Первыми традиционно будут сдавать экзамен по белорусскому языку.