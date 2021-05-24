Более 7 тысяч 11-классников выпустятся из школ Минской области в 2021 году. Как идёт подготовка к торжествам?

Новости Беларуси. В 2021 году из школ Минской области выпустятся почти 14 тысяч 9-классников и более 7 тысяч 11-классников. 650 человек претендуют на золотые медали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, последние звонки в области пройдут 29 мая, а уже 10 июня будут организованы выпускные вечера.

В каждом районе формат праздника выбирают самостоятельно. Так, в Узденском ребята уже вовсю готовятся к торжественным линейкам, репетируют вальс и разучивают стихи. В мероприятии традиционно примет участие не только старшее звено, но и первоклассники. Всего в районе более сотни 11-классников. Торжественные линейки организуют с учетом соблюдения респираторного этикета.