Ирина Дорофеева: Обожаю белые тюльпаны

Ирина Дорофеева, Заслуженная артистка Беларуси:

Это мои самые любимые цветы – белые тюльпаны. Я их просто обожаю. Сам по себе цветок такой нежный. Он символизирует весну, чистоту, красоту. Для меня это вообще первозданная красота. Я люблю белые цветы, а мои поклонники знают об этом и часто мне дарят именно их.

Ирина Дорофеева создала почти тепличные условия для своих любимых орхидей. И коллекция этих «божественных цветов» постоянно пополняется силами верных поклонников.

Ирина Дорофеева, Заслуженная артистка Беларуси:

У меня в студии есть несколько видов прекрасных орхидей. Они очень долго цветут, правда, в этом году почему-то некоторые из них не распустились. Но я надеюсь, что они распустятся попозже.

Звезды любят не только получать букеты в дар, но и преподносить цветы своим близким.

Ирина Дорофеева, Заслуженная артистка Беларуси:

Я люблю маме привозить какие-нибудь кусты, и мы вместе их рассаживаем на даче. У меня цветы рассажены по такому принципу, откуда они привезены.