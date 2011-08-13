Беларусь по числу студентов опережает Австрию, Германию, Италию и Японию (на 10 тысяч населения)

Желающих получить высшее образование в Беларуси становится с каждым годом больше. Национальный статкомитет подготовил детальный обзор к Международному дню молодежи. Оказалось, что Беларусь по числу студентов на 10 тысяч населения опережает Австрию, Германию, Италию и Японию.

Ульяна Анатольевна уже пять лет в белом халате. Сразу после университета два года работала по распределению в Любаньском районе, сейчас перебралась в пристоличье. Ведь молодая врач совмещает работу с научной деятельностью — учится в ординатуре. «На такую поддержку и понимание коллег,— признается Ульяна Мстиславская, — даже не рассчитывала».

Ульяна Мстиславская, врач-терапевт Минской районной центральной больницы:

Старшие врачи помогали в профессиональном плане. Сейчас я учусь на кафедре клинической фармакологии. Есть все возможности реализовать себя в профессиональном плане.

О бытовых вопросах также не пришлось беспокоиться. Комната в общежитии неподалеку от работы и ближайшая перспектива — строительство собственной квартиры.

Ульяна Мстиславская:

Всех молодых специалистов обеспечивают жильем, в том числе и меня. Забота есть и в материальном плане, доплаты молодым специалистам идут.



Выпускникам-бюджетникам с дневной формы обучения гарантируют трудоустройство. Да и студентам-платникам тоже помогут найти место работы. В то же время в большинстве стран ЕС каждый пятый молодой человек не может найти работу, а в Греции и Испании каждый второй представитель молодежи не трудоустроен. Более того, для стран Старого Света характерна работа с неполным трудовым днем, временные трудовые договоры.

В Беларуси для молодых людей у государственной службы занятости есть ряд проектов. К примеру, «Молодежная практика», когда без опыта работы наниматель организовывает до 6 месяцев учебу на производстве. Впоследствии можно трудоустроиться, ведь опыт и запись в трудовой книжке уже будут. Да и невостребованную специальность можно сменить на другую, также при господдержке.

Марина Шахлович, заместитель начальника отдела Управления занятости населения Мингорисполкома:

Они могут к нам прийти и зарегистрироваться в качестве безработного. Мы можем отправить их на обучение по специальностям, которые востребованы на рынке труда. Служба занятости оплачивает обучение, и на период обучения положена небольшая стипендия.



В Минске на 20 тысяч вакансий приходится менее чем полторы тысячи безработных в возрасте до 25 лет. Всем им социальные службы оказывают поддержку. Развитие предпринимательской инициативы молодых и помощь в трудоустройстве. Ведь в Беларуси молодежная политика давно стала одним из приоритетов государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».