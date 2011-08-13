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13 августа — День левши

13 августа 2011 14:10
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Сегодня в мире отмечается День левши. Ему уже 27 лет.

Пока точное число леворуких людей на планете не определили. Остается загадкой и причина, по которой мозг посылает сигнал выбора человеком той или иной руки.

Ученые доказали, что леворукость — не отклонение и не болезнь, и переучивание совсем не нужно. Стоит отметить, что среди левшей очень много талантливых людей.

К примеру, Александр Македонский, Микеланджело, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Марк Твен, Чарли Чаплин, Пол Маккартни и сегодняшний именинник Фидель Кастро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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