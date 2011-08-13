3 тысячи новобранцев приняли присягу в Беларуси

По всей Беларуси клятву на верность Отечеству произнесли 3 тысячи новобранцев. Еще 10 тысяч призывников отправятся на срочную службу и в резерв во время предстоящей осенней кампании.

Напомним, с этого года изменены сроки призыва: с апреля-июля переносится на август-ноябрь. Теперь отправка на службу не будет совпадать со вступительной кампанией в вузы.

Впервые церемония принятия присяги прошла в Полоцке. Накануне этого призыва в Полоцком погранотряде открылся учебный центр. Ранее будущие пограничники могли проходить подготовку только в Лиде, Сморгони и Пинске. Сегодня присягу принесли 127 первых курсантов.

Перед принятием присяги у пограничников особый ритуал — экскурс в историю. Фрагменты торжественной клятвы времен гражданской и Великой Отечественной войн зачитывают солдаты в военной форме тех лет. И вот клятва на верность Родине — суверенной Беларуси. Дмитрию выпала честь первому произнести слова присяги.

Дмитрий Моисеев:

Товарищ полковник! Рядовой Моисеев для принятия военной присяги Республики Беларусь прибыл! Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь.

Поддержать новобранца из Глубокого приехали родители. Александр Александрович и сам служил в войсках связи. Но за сына переживает больше, чем на собственной присяге.

После слов «Служу Республике Беларусь!» призывники становятся солдатами. Перед отправлением в казарму — 5 минут на прощание с родителями, невестами и друзьями. На глазах — слезы разлуки и радости.

Все 127 новобранцев уже прошли курс экспресс-подготовки. Впервые Полоцкий погранотряд организовал учебный центр с учетом географических особенностей своих рубежей — лесисто-болотистой местности и водных застав.

Алексей Тикунов, начальник Полоцкого пограничного отряда:

Это центр подготовки молодых солдат, вновь призванных на службу для того, чтобы в последующем отправить их в подразделения уже готовыми совершенно. Здесь их учат стрелять, ходить строевым шагом, и основы военной науки они изучают.

До 2017 года органы пограничной службы планируют полностью перейти на контрактную основу. Потому уровень подготовки совершенствуется. Будущие пограничники в военкомат идут, как на кастинг.

Игорь Рачковский, председатель Госпогранкомитета Республики Беларусь:

За счет этого мы улучшаем отбор. Вы видите, какие гвардейцы стоят — одни богатыри. В пограничной службе такие и должны быть, потому что они первые находятся на границе, первые защищают от всей нечисти. Я имею в виду криминальные преступления, контрабанду, особенно в последнее время наркотики.

В части мастер-класс новоиспеченным зеленым беретам дали военнослужащие мобильного подразделения: приемы рукопашного боя и примеры задержания нарушителей. Свои навыки показали и будущие напарники новобранцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»