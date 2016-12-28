Ирина Дорофеева о акции «Наши дети»: мы хотим видеть счастливых детей, которые верят в завтрашний день

Новости Беларуси. Время добрых дел. Акция «Наши дети» продолжает шагать по всей стране. 28 декабря маленьким жителям Фрунзенского района столицы в гости приехала заслуженная артистка Беларуси и парламентарий Ирина Дорофеева.

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания, заслуженная артистка Республики Беларусь:

То, что такие праздники проходят в каждом районе, в каждом регионе нашей страны, повсеместно по всей Беларуси, я считаю, что это действительно большой подарок нашим детям, и это говорит о том, что мы не только неравнодушны, мы хотим видеть будущее поколение – счастливых детей,

которые верят в завтрашний день, верят в чудо.

А в этом Жодинском центре постоянно живут 14 детей.

28 декабря в гости к ним приехал руководитель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко со своей семьей.

Ребята получили в подарок не только традиционные сладости, но и теннисный стол.

Эти дети оказались в сложной жизненной ситуации — их родители на грани лишения родительских прав. Впрочем, такое кардинальное решение ­­– крайний случай.

В течении полугода всевозможные службы пытаются реабилитировать и спасти семьи.

И результаты, кстати, есть. В последние годы ни один ребенок из центра не попадал в дом-интернат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Музыченко, директор Жодинского социально-педагогического центра:

Новый год мы будем встречать здорово, потому что здесь настоящая семья, и в Новый год под ёлкой дети найдут подарки.

Такие учреждения, как наше, не зря называются приют, от слова приютить ребёнка.

И когда ты приютил ребёнка, ты в ответе за то, как он проживает. Здесь исключительно семейные отношения.

Новогодние поздравления 28 декабряя звучали и в столичном детском доме №7. Глава правительства Андрей Кобяков привез детям настоящую мультимедийную систему. Ребята в свою очередь приготовили праздничную программу, провели экскурсию по своим квартирам.