«Наши дети»: центр коррекционного развития в Молодечно навестили представители Верховного суда и Академии управления

Новости Беларуси. Новогодний хоровод во время благотворительной республиканской акции «Наши дети» в Молодечно закружили представители Верховного суда и Академии управления при Президенте.

На учете центра коррекционного развития сегодня находится более 2000 детей. Регулярно посещают занятия и получают необходимую помощь около 150.

Накануне праздника воспитанники с особенностями физического и психического развития удивляли гостей своими неограниченными творческими способностями. От частых посетителей и хороших друзей воспитанники получили сладкие подарки. Придется кстати учреждении специального образования и финансовая помощь, которую ежегодно оказывают Академия управления и представители Верховного суда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Ничто не заменит простых улыбок, простых чувств и этого праздника. Потому что для деток в этом возрасте самое главное – это, наверное, внимание.

Мы, взрослые, для этого и существуем, чтобы нашим детям (а они все наши, без исключения) помочь.

Валерий Калинскович, первый заместитель председателя Верховного суда Республики Беларусь:

Мы помогаем им приобретить необходимые предметы интерьера, мебель, необходимое оборудование. Новый год и рождественские праздники – это особое время, когда должны сбаваться все месты. Поэтому мы всегда принимаем посильное участие в этих праздненствах, и я думаю, что это правильно.